Vừa giải trình về chênh lệch lợi nhuận, FECON trúng gói thầu ở vùng biển Malaysia

Trúng gói thầu dự án điện gió ngoài khơi thuộc vùng biển Malaysia

Cụ thể, trong 5 gói thầu mà FECON vừa trúng, có tới 4 gói thầu là thi công nền móng, công trình ngầm và hạ tầng.



Theo đó, FECON đã trúng gói thầu của Tập đoàn TH là gói thầu "Thiết kế và thi công hạ tầng thuộc dự án TH Healthcare" trị giá 172,8 tỷ đồng.

FECON liên tiếp trúng 5 gói thầu trong tháng 7. Ảnh: CTV

Bên cạnh đó, FECON trúng gói thầu "Thi công cọc đại trà, tường vây và Kingpost" thuộc hai dự án: Khu dịch vụ du lịch ven sông Hàn trị giá 75,9 tỷ đồng; Dự án Toà nhà Văn phòng Betrimex trị giá gần 44,8 tỷ đồng và một phần việc tại Dự án Đầu tư tư xây dựng nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối tại xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, trị giá 65 tỷ đồng.

Đáng chú ý, FECON cũng nhận thêm thư trao thầu gói "Sản xuất khối neo trọng lực" cho dự án điện gió ngoài khơi thuộc vùng biển Malaysia trị giá 178,6 tỷ đồng.

Đây là gói thầu FECON sẽ hợp tác với tổng thầu đến từ Đức thực hiện thí điểm công nghệ móng nổi cho các dự án điện gió ngoài khơi - rất nhiều ưu việt cả về kinh tế, kỹ thuật và môi trường có thể áp dụng tại các vùng biển nước sâu.

Cũng theo tìm hiểu của PV Dân Việt, FECON sẽ sản xuất khối neo trọng lực cho công nghệ móng nổi dự án điện gió ngoài khơi từ nay đến cuối năm 2023, tại cảng Dung Quất Quảng Ngãi, sau đó vận chuyển đến dự án để Tổng thầu đến từ Đức tiến hành lắp đặt.

Đây là gói thầu đánh dấu một mốc quan trọng của FECON trong quá trình nghiên cứu phát triển các công nghệ xây dựng công trình điện gió nói chung và điện gió ngoài khơi nói riêng, nhằm thúc đẩy mục tiêu tham gia ngày càng nhiều vào chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp điện gió tại Việt Nam nói riêng và trong khu vực nói chung.

Dự án xử lý nền móng do FECON thực hiện. Ảnh: CTV

6 tháng, FECON ghi nhận 1.567 tỷ đồng từ các dự án

Lũy kế từ đầu năm 2023 đến nay, FECON ghi nhận doanh thu tổng cộng 1.567 tỷ đồng tại các dự án chủ yếu trong mảng xây dựng công nghiệp và xây dựng hạ tầng.

Trong bối cảnh ngành xây dựng & bất động sản vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt sau hơn một năm trầm lắng, với kết quả vừa nêu trên cho thấy FECON đang duy trì hoạt động ổn định và kiên định với mục tiêu các dự án có yêu cầu chất lượng cao, áp dụng công nghệ và có khả năng thanh toán an toàn.

Dự kiến trong 5 tháng cuối năm, FECON sẽ tiếp tục ký hợp đồng từ 2.000 tỷ đến 2.500 tỷ đồng trong danh mục các dự án đang và sẽ đấu thầu.

Trước đó, giải trình về lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ tăng 299,23% so với cùng kỳ năm trước, ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng giám đốc Fecon cho biết: "Doanh thu hoạt động tài chính của Công ty mẹ tăng 15,89 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 218,65%".

Theo ông Thanh, nguyên nhân chủ yếu là trong Quý II/2023, Công ty mẹ đã nhận được cổ tức năm 2022 từ các Công ty con (Công ty Cổ phần Thiết bị Fecon, Công ty Cổ phần Khoáng sản Fecon Hải Đăng,..). Lợi nhuận gộp của Công ty mẹ tăng 13,97 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ tăng 27,31% nguyên nhân chủ yếu là do tỷ suất lợi nhuận gộp tăng hơn so với cùng kỳ.

Về lợi nhuận, ông Thanh cho hay: "Trong kỳ này, một số dự án Công ty mẹ thực hiện có tỷ suất lợi nhuận tốt do quản lý các chi phí của dự án đảm bảo sát theo kế hoạch xây dựng thời điểm ký kết hợp đồng".

"Lợi nhuận gộp của hợp nhất tăng 18,83 tỷ đồng, tương đương 17,75% so với cùng kỳ do biên lợi nhuận gộp các dự án tốt hơn khá nhiều so với cùng kỳ", ông Thanh nêu lý do.

Năm trước chi phí lãi vay của Hợp nhất kỳ này tăng17,84 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 33,78% do ảnh hưởng của đợt tăng lãi suất cho vay vào cuối năm 2022 và số dư vay tăng cao khi thị trường khó khăn tác động đến việc thu hồi công nợ.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 5,47 tỷ đồng, tương đương giảm 51,32% nguyên nhân do lãi tiền gửi, tiền cho vay giảm so với cùng kỳ khi dòng tiền dôi dư bị hạn chế hơn.