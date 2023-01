Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc khen Công an Tây Ninh phá đường dây vận chuyển ma túy "khủng"

Ngày 14/1, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Công an Công an tỉnh Tây Ninh về thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy.



Trước đó, ngày 3/1, Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP.HCM mở chuyên án, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Võ Chí Thanh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Liên quan đến vụ án, công an đã bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ 5kg ma túy đá, 50 bánh heroin, 1 khẩu súng, 6 viên đạn, 1 ô tô cùng nhiều vật chứng khác.

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của Công an tỉnh Tây Ninh, nhất là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Kết quả đấu tranh chuyên án đã phản ánh công tác hiệp đồng chiến đấu tích cực, hiệu quả giữa Công an tỉnh Tây Ninh với các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan Bộ và Công an các địa phương, góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam, răn đe, phòng ngừa tội phạm và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Khẩu súng cùng đạn thu được. Ảnh: CACC

Tang vật là ma túy, heroin được cảnh sát thu giữ. Ảnh: CACC

Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.HCM bắt giữ 8 người gồm: Võ Chí Thanh (30 tuổi), Nguyễn Thanh Sơn (41 tuổi), Nguyễn Thị Thu Thảo (26 tuổi), Hồ Thế Hùng (42 tuổi) Nguyễn Thị Thu Hằng (37 tuổi), Đặng Thành Sang (38 tuổi), Nguyễn Văn Dới (27 tuổi) và Trần Quốc Tuấn (26 tuổi) khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai được Võ Chí Thanh thuê vận chuyển số ma túy trên từ Campuchia về TP.HCM với tiền công là 50 triệu đồng.

Sau khi nhận ma túy từ bên kia biên giới, Thanh thuê người đưa ma túy qua biên giới vào tỉnh Tây Ninh rồi chuyển về TP.HCM.

Ngoài vụ vừa bị bắt giữ, nhóm này đã vận chuyển nhận trót lọt 4 vụ với 30 kg ma túy trước đó.