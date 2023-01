Bắt 7 đối tượng tổ chức và sử dụng ma túy tại chung cư Vinhomes Westpoint

Thông tin với Dân Việt, ông Nguyễn Quang Chung – Trưởng Công an phường Mễ Trì cho biết: Sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 2/1/2023 tại Căn hộ 2109, tòa nhà W1, chung cư Vinhomes Westpoint, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.



Sau khi nhận được tin báo tại đây mở nhạc sàn to gây mất an toàn trật tự, Công an phường Mễ Trì đã tiến hành kiểm tra phát hiện tại 1 phòng trong căn hộ đang có 7 nam nữ thanh niên gồm: Trần Văn Trường (SN: 1993; HKTT: Đông Triều, Quảng Ninh), Đồng Gia Bảo (SN: 1998; HKTT: Sơn Tây, Hà Nội), Trần Thùy Linh (SN: 1993; HKTT: thành phố Vinh, Nghệ An), Trần Thị Hoài Thương (SN: 2001; HKTT: Phú Xuyên, Hà Nội), L.T.L (SN: 1993; HKTT: quận Hoàng Mai, Hà Nội), L.N.H.A (SN: 1996; HKTT: quận Long Biên, Hà Nội), N.T (SN: 2000; HKTT: huyện Anh Sơn, Nghệ An) và Kiều Văn Thái (SN: 1994; HKTT: quận Long Biên, Hà Nội) đang ngủ phòng bên cạnh.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA Nam Từ Liêm

Các đồ vật bị lực lượng công an thu giữ tại hiện trường gồm: 1 đĩa sứ màu trắng, 1 ống tẩu được cuộn bằng tờ tiền, 1 thẻ ATM VPBank, 1 vỏ chai nhựa bên trong chứa một túi nilon màu cam, 1 máy tính Macbook màu trắng, 1 loa Harman Kardon, 1 đèn nháy.

Tại thời điểm kiểm tra, 7 người đang tụ tập trong một phòng đã thừa nhận sử dụng ma túy "ke" và "nước vui". Riêng anh Kiều Văn Thái cho biết đang ngủ ở phòng bên cạnh, không biết và cũng không tham gia với nhóm 7 người còn lại.

Kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy, 7 đối tượng tại 1 phòng dương tính với ma túy, riêng anh Kiều Văn Thái có kết quả âm tính. Qua công tác điều tra, xác minh Cơ quan điều tra xác định anh Kiều Văn Thái không tham gia tổ chức cũng như sử dụng trái phép chất ma túy cùng 7 đối tượng trên.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng và tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.