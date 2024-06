Thứ trưởng Bộ Công an: Nhiều trường hợp "ngáo đá" gây ra thảm án, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng

Ngày 29/6, Bộ Công an phối hợp với UBND TP.Hà Nội tổ chức lễ khai mạc và tuần hành hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy với chủ đề "Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy". Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu tại buổi lễ.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết, mặc dù thời gian qua Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương cùng với các quốc gia láng giềng phối hợp đấu tranh mạnh nhưng tình hình tội phạm ma túy trong nước vẫn diễn biến phức tạp trên tất cả các tuyến trọng điểm: tuyến Đông Bắc, Tây Bắc, Bắc miền Trung - Tây Nguyên, Tây Nam, tuyến đường biển, đường hàng không, bưu điện.



Tình trạng tổ chức, chứa chấp sử dụng và tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Nhiều người sử dụng ma túy tổng hợp trong thời gian dài dẫn đến mất kiểm soát hành vi, "ngáo đá", gây ra các vụ thảm án, tai nạn giao thông hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Theo Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, số người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma tuý ở nước ta còn cao, theo thống kê tính đến hôm nay toàn quốc có trên 223.000 người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy và người quản lý sau cai, trong khi đó công tác cai nghiện còn nhiều khó khăn.

Đặc biệt, trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển, tội phạm ma túy lợi dụng công nghệ và không gian mạng thực hiện hoạt động phạm tội diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng, phương thức thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, khó phát hiện…

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định (giữa) cùng các đại biểu tại buổi lễ.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu "giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy" thời gian tới, lãnh đạo Bộ Công an trân trọng đề nghị các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương và Ban chỉ đạo 89 thành phố, Ban chỉ đạo 89 các quận, huyện của thành phố Hà Nội quan tâm thực hiện một số công tác trọng tâm.

Trong đó, tiếp tục tham mưu các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp trong thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng quán triệt phương châm lấy phòng ngừa là chính, hạn chế phát sinh người nghiện mới; kìm chế, không để gia tăng tội phạm và tệ nạn ma túy, các bộ, ngành và địa phương cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy.

Trong đó, chú trọng tuyên truyền cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và những người dễ tổn thương bởi tội phạm và tệ nạn ma tuý, tạo sự đồng thuận và sức lan tỏa của toàn xã hội tham gia vào công tác phòng, chống ma tuý.

Tiếp tục tăng cường mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống và kiểm soát ma túy với các nước, các tổ chức quốc tế, chủ động phòng ngừa từ xa, từ sớm ngay từ các nước bạn, thậm chí từ khu vực "Tam giác vàng".

Thực hiện có trách nhiệm các cam kết quốc tế trong phòng, chống ma túy mà Việt Nam đã ký kết tham gia; phối hợp giữ vững lập trường chung của các nước ASEAN đối với vấn đề ma túy…

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh "Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy".

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Ủy ban Quốc gia, quyết tâm thực hiện của các Bộ, ngành thành viên, cấp ủy chính quyền các địa phương và toàn thể Nhân dân, công tác phòng, chống ma túy sẽ ngày càng hiệu quả hơn.

Đồng thời, với chủ đề "Chung một quyết tâm – Vì cộng đồng không ma túy" sẽ lan tỏa rộng rãi đến với mỗi cơ quan, tổ chức và người dân Thủ đô và trong cả nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn trên mặt trận đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Chương trình "Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy" bao gồm chuỗi các hoạt động, sự kiện tuyên truyền về phòng, chống ma túy, về hậu quả và tác hại của ma túy; tuyên dương, vinh danh gương tiêu biểu trong công tác phòng, chống ma túy; giao lưu, chia sẻ các kiến thức về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy tham gia tuần hành và đoàn xe mô hình cổ động...