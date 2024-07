Trung tướng Phạm Thế Tùng làm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an

Ngày 30/7, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 7/2024, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo đảm an ninh, trật tự tháng 8/2024.

Tại Hội nghị đã diễn ra Lễ bàn giao, phân công công tác giữa Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Lễ bàn giao, phân công công tác giữa Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng. Ảnh: Bộ Công an



Theo đó, Ban Tổ chức đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đối với Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an.



Trung tướng Phạm Thế Tùng sinh năm 1972, quê huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Ông từng giữ các chức vụ: Trưởng Công an huyện Khoái Châu, Hưng Yên; Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên; Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh; Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Trung tướng Phạm Thế Tùng và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm vừa được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an hôm 17/7.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, tháng 7/2024, lực lượng công an đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Quốc hội; ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, điện chỉ đạo, mệnh lệnh công tác; bảo đảm an ninh chính trị, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Nổi bật, đã tập trung tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ngoại giao cấp cao, bảo đảm an ninh quốc gia, lợi ích của Việt Nam. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hoạt động của các đoàn khách quốc tế, các sự kiện trọng đại của quốc gia...

Trong tháng, Bộ Công an đã chỉ đạo mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người năm 2024; tiếp tục thực hiện quyết liệt Chiến dịch tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao… Qua đó, đã điều tra, khám phá 3.577 vụ phạm tội về trật tự xã hội; bắt, xử lý 7.116 đối tượng; triệt phá 3 băng, nhóm tội phạm; bắt, xử lý 596 vụ, 2.429 đối tượng cờ bạc.

Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo…

Tháng 7/2024, Bộ Công an cũng đã tổ chức Ngày thế giới phòng, chống ma túy, Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2024 và các hoạt động nhân Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024; triển khai đồng bộ, quyết liệt các mặt công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy. Đã bắt 3.132 vụ, 5.214 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 64,16kg heroin, 197,56kg và 108.610 viên ma túy tổng hợp, 371kg cần sa...

Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an



Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, tháng 7/2024, trong bối cảnh tình hình tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, toàn lực lượng Công an nhân dân đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục đạt được mục tiêu cao nhất là "Giữ vững an ninh quốc gia, tiếp tục tạo chuyển biến về trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra bị động, bất ngờ, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước".

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả mà lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 8/2024, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu, công an các đơn vị, địa phương đánh giá tổng thể công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, xác định nhiệm vụ cụ thể từng tháng, từng đơn vị, địa phương, bảo đảm cuối năm đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Quyết liệt tham mưu triển khai Đề án 06 của Chính phủ, việc mở rộng các tiện ích, triển khai các dịch vụ công trực tuyến phải bảo đảm thực sự tạo thuận lợi cho người dân...