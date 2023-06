Tại điểm cầu cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tham dự Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 6/2023 có đồng chí Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; các Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Đinh Khắc Đính, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Xuân Định, Cao Xuân Thu Vân, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.



Các đại biểu tham dự Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 6/2023 từ điểm cầu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Thiếu tướng Đặng Hồng Đức - Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin nhanh về vụ gây mất an ninh trật tự tại Đắk Lắk.

Cụ thể, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức cho biết, ngay sau khi vụ việc nghiêm trọng xảy ra gây mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng công an các tỉnh Tây Nguyên phối hợp cùng lực lượng công an, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khẩn trương truy bắt trên 50 đối tượng cùng các loại vũ khí tự chế, nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ việc… Đến nay cuộc sống của người dân trên địa bàn 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur, cũng như toàn huyện Cư Kuin và tỉnh Đắk Lắk đã trở lại bình thường.

Quang cảnh điểm cầu cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham gia Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 6/2023 từ điểm cầu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Cũng tại hội nghị, TS Trần Gia Long - Phó vụ trưởng Vụ kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin chuyên đề: "Phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh"; PGS, TS Phạm Văn Linh, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thông tin chuyên đề: "Xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới".

Thông tin về chuyên đề phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh tại Hội nghị, TS. Trần Gia Long - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trong giai đoạn vừa qua, ngành nông nghiệp Việt Nam gặt hái nhiều thành tựu.

Các địa phương tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp công nghệ cao... Từ đó, Việt Nam không những đảm bảo an ninh lương thực, mà còn là nước xuất khẩu lương thực lớn trong khu vực và trên thế giới.

Trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đến tháng 5/2023, cả nước đã có 73,24% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1.301 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 139 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Tuy nhiên, số lượng các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế; công tác xử lý môi trường ở vùng nông thôn còn nhiều bất cập; tình trạng được mùa, mất giá, giải cứu nông sản vẫn còn xảy ra nhiều vùng, miền; sức cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp trong nước với ngoài nước vẫn chưa cao... đại diện Bộ NNPTNT thông tin.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV; các vấn đề về tình hình kinh tế-xã hội, các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, các báo cáo viên, tuyên truyền viên cần tích cực tham gia đấu tranh phản bác các thông tin sai trái của các thế lực thù địch; tập trung tuyên truyền tốt việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xóa đói giảm nghèo bền vững.