2h rạng sáng ngày 29/5, Liverpool và Real Madrid sẽ bước vào trận chung kết Champions League 2021/22 tại thành phố Paris. Cả thế giới đang hướng về trận cầu quan trọng này.

Trước giờ bóng lăn, trung vệ ĐT Việt Nam Trần Đình Trọng đã đưa ra những nhận định và dự đoán của mình về kết quả trận đấu.

"So với trận chung kết Champions League hè 2018, Real Madrid đã suy yếu hơn so với chính họ. Ramos - người khiến Salah chấn thương và rời sân đã chuyển sang khoác áo PSG. Những nhân tố như Ronaldo, Varane cũng không còn chơi cho Kền kền trắng. Trong khi đó, Liverpool vẫn giữ được bộ khung ổn định, vẫn là HLV Klopp dẫn dắt và triết lý bóng đá không thay đổi. Ở trận đấu diễn ra vào đêm nay, tôi đánh giá Liverpool là đội có khả năng giành chiến thắng cao hơn so với Real Madrid", Định Trọng đưa ra quan điểm.

Trung vệ Đình Trọng tự tin Liverpool sẽ hạ gục Real Madrid.

"Mặc dù được đánh giá cao hơn, nhưng không có nghĩa là Lữ đoàn đỏ có thể mang chức vô địch về Anfield. Bởi nhìn cách mà Real Madrid đánh bại PSG, Chelsea và Man City thì rõ ràng Liverpool phải rất đề cao cảnh giác".

"Thêm nữa, lịch sử cũng không ủng hộ đội bóng của HLV Klopp, khi Liverpool thua 4, hoà 1 và chỉ thắng 3 trong 8 lần so tài với Kền kền trắng. Đặc biệt, trong 5 trận gần nhất, chỉ có được 1 trận hoà và thua tới 4 trận trước đại diện của Tây Ban Nha", trung vệ người Đông Anh nhấn mạnh.

Trận đấu chung kết Champions League 2021/2022 sẽ diễn ra vào 2h rạng sáng ngày mai (29/5).

"Tuy nhiên, tôi vẫn tin rằng các cầu thủ tấn công của Liverpool sẽ có cơ hội trước hàng phòng ngự Real Madrid. Nhưng chiến thuật phòng ngự đầy rủi ro của Liverpool cũng rất dễ bị tổn thương trước tốc độ và sự lắt léo của Vinicius cùng Benzema.

Bản thân tôi có cảm nhận rằng, trận đấu này sẽ có nhiều hơn 1 bàn thắng trong 2 hiệp thi đấu chính thức. Khi mà cả hai đội đều sở hữu những cầu thủ tấn công hàng đầu, họ đã hoãn thành những mục tiêu ở giải đấu quốc nội và giờ là lúc bung hết sức lực cho một mùa giải trọn vẹn".

Tôi nghĩ rằng Liverpool sẽ có chiến thắng 2-1 trước Real Madrid, và Mane sẽ là cầu thủ ghi bàn đầu tiên cho Liverpool", trung vệ thuộc biên chế CLB Bình Định chốt lại.