Trước khi bị khởi tố, ông Trần Vĩnh Tuyến có lịch làm việc dày đặc

Ông Trần Vĩnh Tuyến bị khởi tố khi đang giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ngày 11/7, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1000/QĐ-TTg tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, do đã có hành vi vi phạm pháp luật trong công tác. Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 90 ngày, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ công tác (từ ngày 11/7/2020).



Đến chiều cùng ngày, HĐND TP.HCM cũng đã tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Vĩnh Tuyến.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, đối với ông Trần Vĩnh Tuyến và 4 bị can khác.

Được biết, khi Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an công bố quyết định nói trên, ông Trần Vĩnh Tuyến vẫn đang họp Hội đồng nhân dân tại TP.HCM. Cũng trong tuần làm việc vừa qua, lịch làm việc của ông Tuyến khá dày đặc.

Cụ thể, theo lịch công tác Tuần 28 (từ ngày 6 - 12/7) của Thường trực UBND TP.HCM, ông Trần Vĩnh Tuyến trên cương vị Phó Chủ tịch UBND TP.HCM còn dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính - ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Ngoài ra, theo lịch công tác tuần ông Tuyến còn họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội, trước khi ra Hà Nội công tác từ chiều 9/7.

Ông Trần Vĩnh Tuyến (SN 1965, quê Quảng Bình). Từ tháng 6/2009 đến tháng 2/2014, ông lần lượt giữ các chức vụ Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 1, Chủ tịch UBND quận 1, rồi Bí thư Quận ủy quận này. Các năm sau đó, ông trải qua các chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM. Đến ngày 21/4/2016, ông Trần Vĩnh Tuyến được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (hiện đang bị đình chỉ công tác).

Ông bị khởi tố khi Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SAGRI), theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 40/QĐ-C01-P4 (ngày 5/7/2019) và Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 15/QĐ-C01-P4 (ngày 22/8/2019).

Theo kết luận của cơ quan chức năng, SAGRI đã để xảy ra một loạt sai phạm nghiêm trọng trong việc quản lý đất đai liên quan đến một khoảng đất cho thuê, hợp tác, chuyển nhượng không đúng quy định pháp luật, và việc quản lý tài chính. Ông Trần Vĩnh Tuyến cùng với ông Trần Trọng Tuấn (SN: 1969, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM) và nhiều bị can khác liên quan tới các sai phạm này, đã bị khởi tố.