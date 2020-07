Công an khám xét nhà Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can ông Trần Trọng Tuấn - Phó Chánh văn phòng Thành ủy, nguyên Bí thư Quận ủy quận 3, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM và một số bị can khác.

Ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM vừa bị khởi tố.

Ông Tuyến, ông Tuấn cùng bị khởi tố điều tra về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Chiều 11/7, Thường trực HĐND TP.HCM đã tạm đình chỉ tư cách đại biểu đối với ông Trần Vĩnh Tuyến và ông Trần Trọng Tuấn.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TP.HCM, đây là thủ tục được tiến hành theo quy định tại điều 101 của Luật tổ chức chính quyền địa phương. Trong đó quy định: "Trường hợp đại biểu HĐND bị khởi tố bị can thì Thường trực HĐND quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND đó. Trong trường hợp bị kết tội bằng bản án, quyết định của tòa án thì đương nhiên mất quyền đại biểu HĐND kể từ ngày bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật".Cùng ngày, Cơ quan điều tra đang thực hiện tống đạt quyết định khởi tố, thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Tuyến và ông Tuấn.



Được biết, những bị can trên bị điều tra vì những sai phạm liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI).

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, sau khi tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Vĩnh Tuyến, ông Trần Trọng Tuấn, cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can.

Khoảng hơn 13h chiều nay (11/7), cơ quan công an đã có mặt tại chung cư cao cấp The Manor trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM), nơi ông Tuyến sinh sống để tiến hành khám xét. Lực lượng dân phòng, công an phường cũng có mặt để đảm bảo trật tự. Phía ngoài, nhiều người dân hiếu kỳ đứng theo dõi lực lượng chức năng làm việc.

Công an có mặt tại chung cư cao cấp The Manor, nơi ở của ông Trần Vĩnh Tuyến, để tiến hành khám xét.

Lực lượng dân phòng cũng được huy động để bảo vệ hiện trường.

Người dân hiếu kì đứng bên ngoài theo dõi lực lượng chức năng làm việc.

Nhiều phóng viên báo đài cũng có mặt để đưa tin nhưng chỉ được đứng ở phía bên ngoài chung cư.