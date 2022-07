Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1886/QĐ-BGDĐT thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV NXB Giáo dục Việt Nam.



Ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV NXB Giáo dục Việt Nam. Ảnh: NXB Giáo dục Việt Nam

Theo quyết định, ông Nguyễn Đức Thái đã có những vi phạm nghiêm trọng, đến mức phải kỷ luật như: Có khuyết điểm, vi phạm chính sách pháp luật của Nhà nước trong chỉ đạo NXB Giáo dục Việt Nam tổ chức thực hiện sản xuất, kinh doanh, biên soạn, in ấn, kê khai, phát hành sách giáo khoa mới.

Phụ huynh mua sách giáo khoa cho con tại nhà sách trên địa bàn phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) ngày 4/7. Ảnh: Gia Khiêm

Đồng thời, ông Nguyễn Đức Thái cũng thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, dẫn đến không kịp thời phát hiện nghị quyết ban hành trái pháp luật của nhà nước.

Theo nguồn tin của PV Dân Việt có được, theo báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021 được công khai trên website của NXB Giáo dục ngày 30/6, đến thời điểm này, ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên NXB Giáo dục Việt Nam là người nhận mức lương thưởng cao nhất NXB Giáo dục Việt Nam.

Cụ thể, ông Thái nhận mức lương 27 triệu đồng với hệ số 1,68, tiền thưởng 120 triệu đồng. Tổng cộng người đứng đầu NXB Giáo dục Việt Nam nhận số tiền gần 700 triệu đồng/năm.

Mức lương, thưởng trong năm 2021 của đội ngũ quản lý NXB Giáo dục Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Ở vị trí số 2 là ông Lê Hoàng Bách, Ủy viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản với mức lương hơn 538 triệu đồng và 80 triệu đồng tiền thưởng, tổng thu nhập hơn 600 triệu đồng/năm.

Tương tự, các Phó tổng giám đốc Lê Hoàng Hải, Phùng Ngọc Hồng, Nguyễn Chí Bính nhận thu nhập gần 550 triệu đồng/năm với mức lương tương ứng hơn 463 triệu đồng và mức thưởng từ 70-80 triệu đồng.

Trước đó, theo báo cáo kết quả kinh doanh mới công bố, năm 2021, NXB Giáo dục Việt Nam in hơn 164 triệu quyển sách giáo khoa trong năm 2021, vượt 40% so với kế hoạch. Tổng doanh thu đạt 1.828 tỉ đồng, trong đó trên 97% đến từ hoạt động phát hành sách.

Lãi sau thuế của NXB Giáo dục Việt Nam đạt 287 tỉ đồng, đạt 250% so với kế hoạch mà cơ quan chủ quản là Bộ GDĐT giao. Đây là mức lãi cao nhất từ trước tới nay của đơn vị này. Những năm trước, lợi nhuận chỉ từ 120-150 tỉ đồng.

Mặc dù lãi khủng, tuy nhiên, trong báo cáo, đơn vị này vẫn liệt kê một loạt khó khăn như: dịch bệnh gây trở ngại cho công tác in, vận chuyển, cung ứng sách trước ngày khai giảng, kế hoạch in sách giáo khoa mới lớp 2 và lớp 6 bị động do Bộ GDĐT phê duyệt mẫu chậm so với kế hoạch; nạn in lậu, làm giả sách ngày càng tinh vi...