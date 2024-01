Vào thời phong kiến, người Trung Quốc quan niệm những đứa trẻ mang linh hồn thuần khiết sẽ hỗ trợ, bảo vệ cho chủ nhân tránh khỏi ác quỷ, sang thế giới bên kia bình an và tận hưởng cuộc sống vĩnh hằng. Tin vào điều này, Từ Hi Thái hậu sai người đi khắp nơi tìm đủ 100 đứa trẻ khoảng 10 tuổi vào cung với lý do là đưa chúng vào cung bầu bạn, vui chơi và hưởng phúc cùng mình.