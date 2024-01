Bí quyết chăm sóc chân của Từ Hi Thái hậu khiến hậu thế kinh ngạc

Từ Hi Thái hậu sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng đã trải qua 4 triều đại là Hàm Phong, Thuận Trị, Quang Tự và Phổ Nghi. Bà là nữ cường nhân nổi tiếng nhất cuối thời nhà Thanh và là người nắm quyền thực sự cuối triều đại này. Tuy là người phụ nữ mạnh mẽ nhưng cũng yếu đuối, Lão Phật Gia đặc biệt chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe.

Vào thời nhà Thanh, phụ nữ người Hán phải bó chân nhưng người Mãn thì không. Từ Hi Thái hậu và Mã hoàng hậu của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương có đôi chân to nên khá tự ti về điều này. Từ Hi đã chăm sóc đôi chân của mình vô cùng cẩn thận, đồng thời tìm mọi cách để giấu giếm nó.

Từ Hi Thái hậu sử dụng những thảo dược quý, áp dụng thuyết ngũ hành vào việc ngâm chân. Bà có một đội quân massage tinh nhuệ, giúp đôi chân bà được thư giãn và đẹp hơn. Ảnh minh họa: Internet

Trước hết, nước rửa chân mà Từ Hi sử dụng đều đã được các ngự y trong thái y viện kiểm tra, phân phát. Bà chăm sóc cơ thể tùy theo trình trạng cơ thể. Mỗi lần rửa chân bà đều dùng 2 chậu đựng, một bên là nước ấm, một bên là nước mát, dùng nước ấm trước sau đó chuyển sang nước mát.

Mùa hè, Từ Hi thích ngâm chân với hoa cúc, nhất định phải là hoa cúc trắng từ Hàng Châu. Người ta nói rằng cúc trắng Hàng Châu có tác dụng bổ mắt, thư giãn, chống say nắng, hạ nhiệt.

Mùa đông, bà sẽ dùng canh đu đủ để làm ấm tim, kích thích tuần hoàn máu, làm ấm đầu gối và cơ thể.

Bồn ngâm chân mà Từ Hi sử dụng cũng rất độc đáo. Người bình thường trong xã hội đều sử dụng chậu bằng gỗ hoặc sứ, riêng Lão Phật Gia dùng một chiếc chậu bạc, bên trong làm từ gỗ. Chiếc chậu này hàm chứa thuyết ngũ hành cổ xưa: chậu bạc (kim), chứa nước rửa chân (thủy), nước ấm (hỏa) và thân gỗ đương nhiên là mộc, đặt trên mặt đất (thổ).

Để thể hiện sự uy nghiêm của mình, Từ Hi không bao giờ cho phép hoạn quan chạm vào chân mình và sử dụng 4 cung nữ có kỹ thuật xoa bóp chân. Sau khi rửa chân cho bà, những người này sẽ xoa bóp các huyệt đạo khác nhau ở chân. Xoa bóp xong sẽ cắt móng. Ngoài ra còn có 2 người hầu cận chuyên cầm nến và thắp nến di động. Cảnh chăm sóc đôi chân này đủ thấy Từ Hi hưởng thụ cuộc sống ngông cuồng, vương giả tới mức nào.

Dù chăm sóc đôi chân cẩn thận và được hoàng đế Hàm Phong yêu thích nhưng Từ Hi lại tự ti vì bàn chân to. Bằng chứng rõ nhất là bà chưa bao giờ để lộ chân khi chụp ảnh. Ảnh minh họa: Internet

Đôi bàn chân to của Từ Hi Thái hậu được Hàm Phong đế rất yêu thích. Tuy nhiên, quan niệm thẩm mỹ thời bấy giờ vẫn là "kim liên tam thốn" - gót sen ba tấc vốn có từ thời nhà Hán. Vì vậy, Từ Hi vẫn tự tin không dám để lộ bàn chân to của mình.

Trong các bức ảnh chụp để lại, có thể thấy Từ Hi chưa bao giờ để lộ chân. Bà sử dụng giày hoa bồn để nhằm tôn chiều cao và giấu bàn chân bên trong váy.

Từ Hi không chỉ yêu đôi chân của mình mà còn chăm sóc tốt cho đôi chân của những người phụ nữ khác. Năm 1906, bà ra lệnh cấm bó chân và thành lập một trường học dành cho phụ nữ. Đây là tổ chức đầu tiên thuộc thể loại này nhằm giải phóng phụ nữ ở Trung Quốc. Có thể coi đây là đóng góp lớn nhất của Từ Hi đối với phụ nữ thời bấy giờ.

Ngày nay trên đường phố Trung Quốc đầy rẫy những tiệm ngâm chân, massage. Người dân bình thường cũng có thể tận hưởng những liệu pháp cao cấp mà Từ Hi Thái hậu từng hưởng thụ. Kể cả khi không đến spa, bạn hoàn toàn có thể tự ngâm chân hàng tuần, hàng ngày và trở thành Lão Phật Gia trong chính ngôi nhà của mình.