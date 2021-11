Trước Than Quảng Ninh, 5 đội bóng nào tại V.League đã bị xóa sổ?

Hùng Vương An Giang: Câu lạc bộ Hùng Vương An Giang giành quyền lên dự V.League 2014. Tuy nhiên, trong mùa bóng này nhà tài trợ của đội bóng không thực hiện đủ những cam kết về tài chính, khiến các cầu thủ bị nợ lương, thưởng thường xuyên. An Giang thi đấu phập phù và đứng áp chót, phải đá trận play-off để tranh vé trụ hạng với Cần Thơ. Kết quả An Giang thua 0-3 bị xuống hạng. Sau mùa bóng này, câu lạc bộ cũng tuyên bố giải thể. Ảnh: VPF.