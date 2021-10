8 mùa đá V.League, thành tích của Than Quảng Ninh ổn định cỡ nào?

Là đội bóng có bề dày lịch sử, nhưng sau khi trải qua nhiều thăng trầm, đến năm 2013, Than Quảng Ninh mới giành được quyền lên chơi tại V.League 2014. Ở mùa giải đầu tiên góp mặt tại sân chơi hàng đầu của bóng đá Việt Nam, Than Quảng Ninh về đích ở vị trí thứ 6.

Tân binh này đá 22 trận và có thành tích thắng 9, hòa 2, thua 11 trận, ghi 43 bàn và thủng lưới 44 bàn. Đáng chú ý, xếp hạng 6 cũng là thứ hạng thấp nhất của Than Quảng Ninh từ khi tham gia thi đấu tại V.League cho đến thời điểm này.

Than Quảng Ninh luôn có thành tích ổn định trong 8 mùa thi đấu tại V.League. Ảnh: Vietnamplus

Ở 3 mùa giải V.League 2015, 2016 và 2017, Than Quảng Ninh đều kết thúc với vị trí thứ 4 chung cuộc. Số điểm cũng như số trận thắng và các bàn thắng của họ ở mức khá tại V.League và đội bóng đất mỏ không bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng. Than Quảng Ninh có dàn cầu thủ chất lượng và họ luôn hoàn thành mục tiêu trụ hạng rất nhanh.

Đến mùa giải V.League 2018, Than Quảng Ninh có đôi chút sa sút. Tại mùa này, họ thắng 9 trận, hòa 8 trận và để thua 9 trận, cán đích ở vị trí thứ 5.

V.League 2019 có lẽ là mùa giải Than Quảng Ninh chơi thành công nhất trong gần một thập kỷ góp mặt ở đấu trường này. Đội bóng do HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt vào thời điểm đó đã giành được 39 điểm. Dù số điểm này không cao như giai đoạn 2015-2017, nhưng thành tích đó lại đủ để Than Quảng Ninh giành huy chương đồng của V.League 2019.

Tại V.League 2020, Than Quảng Ninh vẫn tiếp tục chơi có nét để trụ hạng một cách dễ dàng, đồng thời có sự cạnh tranh nhất định ở tốp trên. Kết thúc mùa giải, họ đứng thứ 4 với 31 điểm sau 20 trận.

Ở V.League 2021, dù đội bóng gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí có thời điểm cầu thủ dọa đình công, nhưng Than Quảng Ninh vẫn có thành tích tốt trên sân cỏ. Tính đến khi giải đấu bị hủy, họ xếp thứ 3 sau 12 lượt trận.

Than Quảng Ninh từng sở hữu những cầu thủ giỏi như Hai Long (hiện đang là trụ cột của ĐT U23 Việt Nam). Ảnh: TQN

Tại Cúp quốc gia, Than Quảng Ninh đã một lần đăng quang vào năm 2016. Sau đó, họ cũng giành luôn Siêu cúp quốc gia.

Trong 8 mùa tranh tài tại V.League, Than Quảng Ninh đã giới thiệu nhiều gương mặt xuất sắc với người hâm mộ. Có thể kể ra đây những cầu thủ giỏi như Huỳnh Tuấn Linh, Nguyễn Hải Huy, Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân, Nguyễn Hai Long, Vũ Minh Tuấn, Trịnh Hoa Hùng... Trong số họ, đã có người được góp mặt ở ĐT Việt Nam, ĐT U23 Việt Nam và để lại những dấu ấn nhất định.