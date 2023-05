Trước thềm chung kết gặp Thái Lan, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam nhận "mưa tiền thưởng"

Với 28 lần lập công, đội trưởng Thanh Thúy ghi nhiều điểm nhất cho Sport Center 1.

Giải bóng chuyền Vô địch các CLB nữ châu Á 2023 (AVC) là lần thứ 23 sự kiện bóng chuyền dành cho các CLB nữ châu Á được tổ chức. Việt Nam là nơi có duyên với sự kiện này nhất, chúng ta đang có lần thứ 7 trở thành chủ nhà giải đấu AVC (nhiều lần đăng cai nhất so với các đội) dành cho các CLB nữ hàng đầu châu Á.

Trong 6 lần đăng cai trước đó, thành tích tốt nhất của dàn "chân dài" Việt Nam là hạng bốn, khi đội tuyển thi đấu dưới màu áo CLB Thông tin LienVietPostBank. Tại giải bóng chuyền Vô địch các CLB nữ châu Á 2023, đội trưởng Thanh Thúy và các đồng đội trong màu áo CLB Sport Center 1 đã tái lập được thành tích lọt vào bán kết, và sau đó đội bóng của Việt Nam còn làm được nhiều hơn thế.

Đụng độ CLB mạnh tới từ Trung Quốc, Liêu Ninh tại bán kết giải bóng chuyền Vô địch các CLB nữ châu Á 2023 diễn ra vào tối 1/5 tại Vĩnh Phúc, những mũi công như Thanh Thúy, Lý Thị Luyến... đã có một ngày thi đấu xuất sắc.

Set thứ nhất, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhập cuộc không thực sự tốt, chủ công Thanh Thúy chưa thể hiện được phong độ thường thấy. Tỷ số 17-25 nghiêng về phía Liêu Ninh (Trung Quốc), phản ánh đúng những gì hai đội thể hiện trong set đầu tiên.

Với sự cổ vũ cuồng nhiệt của các khán giả trên khán đài Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc, Thanh Thúy và các đồng đội đã chơi tuyệt hay ở 3 set sau đó để hoàn tất màn lội "ngược dòng" cảm xúc. Thắng 3 set sau với tỷ số 25-23, 25-18, 25-16, Việt Nam lần đầu tiên giành vé vào trận tranh cúp giải bóng chuyền Vô địch các CLB nữ châu Á.

Lần đầu tiên Việt Nam có CLB đi tới trận chung kết giải bóng chuyền Vô địch các CLB nữ châu Á.

Như thường lệ, Thanh Thúy dù gặp không ít khó khăn vẫn là đầu tàu khi ghi tới 28 điểm, Vi Thị Như Quỳnh xếp thứ hai Sport Center 1 với 14 điểm. Lâm Oanh, Kiều Trinh, Khánh Đang... và các VĐV còn lại cũng có một ngày thi đấu đáng nhớ.

Ở trận bán kết còn lại, đội Diamond Food (Thái Lan) thắng King Whale Taipei (Đài Bắc Trung Hoa) 3-0. Như vậy trận chung kết của giải bóng chuyền vô địch các CLB nữ châu Á 2023 sẽ là cuộc đối đầu của 2 đại diện Đông Nam Á.

Nếu như bóng chuyền nữ Việt Nam có lần đầu tiên giành quyền vào chơi trận chung kết một giải đấu cấp châu lục thì điều tương tự cũng xảy ra với đại diện xứ sở chùa vàng. Trước đó, thành tích tốt nhất của các CLB nước này là giành hạng 4 (2022).

Trận chung kết giải bóng chuyền vô địch các CLB nữ châu Á 2023 giữa ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam (Sport Center 1) vs Diamond Food (Thái Lan) sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 2/5 và được tường thuật trực tiếp trên kênh YouTube/FanPage/TikTok Trực tiếp bóng chuyền, ứng dụng VTVcab ON, ON Plus.

Thanh Thuý đại diện đội nhà nhận tiền thưởng từ các "mạnh thường quân".

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam nhận "mưa tiền thưởng"

Được biết, ngay sau khi Thanh Thuý và các đồng đội đánh bại Liêu Ninh (Trung Quốc) để góp mặt ở trận chung kết giải bóng chuyền vô địch các CLB nữ châu Á 2023, họ đã lập tức nhận mưa tiền thưởng. Cụ thể, công ty Vietcontent thưởng đội 50 triệu đồng, ông Nguyễn Đức Hưởng - cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Lienvietpostbank, cũng tặng thưởng cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt 100 triệu đồng... Ngoài ra, còn rất nhiều "mạnh thường quân" khác cũng đã thưởng nóng cho các VĐV. Đây sẽ là động lực không nhỏ giúp Thanh Thuý và các đồng đội thêm quyết tâm bước vào trận chung kết với Diamond Food (Thái Lan).