Trước thềm ĐHĐCĐ 2023: KienlongBank đặt mục tiêu đạt 700 tỷ lợi nhuận trước thuế

Theo thông tin được công bố, ĐHĐCĐ năm 2023 của KienlongBank sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến vào ngày 27/04 tới đây tại TP. Hà Nội.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, KienlongBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 700 tỷ đồng, tăng so với kế hoạch thực hiện năm 2022. Tổng tài sản dự kiến tăng lên 86.000 tỷ. Tổng nguồn vốn huy động vốn dự kiến đạt 78.000 tỷ đồng trong năm 2023. Dư nợ tín dụng tăng 15,39%, đạt mức 52.500 tỷ. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Tại Đại hội lần này, ngoài các Báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và dự kiến hoạt động năm 2023, KienlongBank dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua một số nội dung như: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2023; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022; Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2018 – 2022 và giới thiệu danh sách nhân sự bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát KienlongBank nhiệm kỳ 2023-2027; Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 và một số tờ trình quan trọng khác.

Trước đó, trong năm 2022, nhờ bám sát theo định hướng chiến lược và các mục tiêu trọng yếu, KienlongBank đã hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế năm 2022 KienlongBank đạt gần 682 tỷ đồng, thực hiện 103% so với kế hoạch. Tổng thu nhập hoạt động tăng 294,4 tỷ đồng, tăng 12,70% so với năm trước. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 140,4 tỷ đồng, tức tăng 54,92% so với năm 2021.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản hợp nhất của KienlongBank ghi nhận gần 85.760 tỷ đồng. Tổng huy động vốn đạt 75.843 tỷ đồng. Tổng dư nợ tín dụng đạt hơn 45.498 tỷ đồng, tăng 16,12% so với năm 2021. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục kiểm soát dưới 1,18%.

Là năm thứ 3 trong hành trình chuyển đổi số mở đầu trong giai đoạn nhiệm kỳ mới, dựa trên những nguồn lực hiện có về cơ sở hạ tầng cùng mô hình tổ chức chuẩn mực, năm 2023 hứa hẹn sẽ là một năm KienlongBank phát triển mạnh mẽ và hoàn thiện hệ thống ngân hàng an toàn, vững mạnh và đa tiện ích tại Việt Nam.