Trước Werner và Havertz, 4 ngôi sao người Đức từng thất bại ở Chelsea

Với tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch Premier League, Chelsea đã "phá két" hơn 200 triệu bảng để mang về những tân binh chất lượng trong kỳ chuyển nhượng Hè này. Hai trong số đó là Timo Werner và Kai Havertz. Họ là những ngôi sao trụ cột ở ĐT Đức và từng làm mưa làm gió tại Bundesliga trước khi gia nhập đội bóng Tây London.

Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào cũng giống như kỳ vọng. Havertz và Werner đều đang là những ngôi sao tấn công đẳng cấp thế giới, nhưng chưa chắc họ đã thành công ở Stamford Bridge. Điều này sẽ càng khiến nhiều người lo lắng nếu nhìn vào thành tích của những ngôi sao người Đức từng chơi cho Chelsea.

Hai ngôi sao tấn công người Đức, Werner và Havertz

Ngoài Werner và Havertz, trong đội hình Chelsea hiện tại còn có một cầu thủ người Đức nữa là Antonio Rudiger. Tính tới thời điểm này, Rudiger chỉ chơi tròn vai kể từ khi anh gia nhập The Blues và vẫn cần thêm thời gian để đưa ra phán xét.

Trước đó, có 4 cầu thủ người Đức từng chơi cho The Blues là Michael Ballack, Andre Schurrle, Robert Huth và Marko Marin. Trong số này, Ballack có lẽ là cái tên nổi bật nhất nhưng khi tới Stamford Bridge, anh cũng không thể lấy lại được phong độ đỉnh cao như khi còn chơi bóng ở Bayern Munich hay Leverkusen.

Ballack cùng với Chelsea đã giành được 4 danh hiệu nhưng phải nói rằng The Blues thời điểm đó sở hữu một đội hình rất mạnh. Với Ballack, nhiều người đã an ủi cựu danh thủ Đức rằng "anh không có duyên ở Champions League". Nếu nhìn nhận một cách thực tế, Ballack đã không thể tỏa sáng như kỳ vọng để đưa The Blues đến đỉnh vinh quang châu Âu.

Cái tên tiếp theo là Andre Schurrle, cầu thủ đã tuyên bố giải nghệ ở tuổi 29, độ tuổi mà nhiều cầu thủ đang ở độ chín của sự nghiệp. Schurrle là bản hợp đồng của Mourinho và có quá ít dấu ấn mà anh đã để lại ở Stamford Bridge.

Hai cái tên còn lại là Robert Huth và Marko Marin đều bị đánh giá là "hàng hớ". The Blues đều chi ra không ít tiền nhưng cả 2 cầu thủ này đều gần như không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn.

Những thống kê trên sẽ phần nào khiến Kai Havertz và Timo Werner cảm thấy áp lực khi khoác áo Chelsea. Ở trận mở màn gặp Brighton, The Blues đã có chiến thắng dễ dàng nhưng cả 2 ngôi sao này đều không để lại nhiều ấn tượng.