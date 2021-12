Trường Đại học PCCC: Diễn tập ứng phó với biến đổi khí hậu, chiến sỹ "bay như chim" tìm kiếm cứu nạn

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn – Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Bộ Công an, tham dự và chỉ đạo buổi diễn tập.

Cùng dự buổi diễn tập có Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Trưởng Tiểu ban Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Quốc hội cùng các đồng chí lãnh đạo là thành viên Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Bộ Công an. Và sự tham gia của hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Trường Đại học PCCC.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn – Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Bộ Công an, tham dự và chỉ đạo buổi diễn tập.

Phát biểu tại buổi diễn tập, Thiếu tướng Lê Quang Bốn - Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC nhấn mạnh, với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đào tạo, để đảm bảo "Lý luận gắn liền với thực tiễn"; "học đi đôi với hành", hằng năm, Trường Đại học PCCC đều tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, phương án CNCH phục vụ các sự kiện trọng đại của Bộ, Nhà trường.

Đồng thời, phối hợp tham gia diễn tập các phương án chữa cháy và CNCH lớn của Công an các địa phương khi có yêu cầu. Buổi diễn tập này cũng khẳng định, đội ngũ giảng viên nghiệp vụ của nhà trường đặc biệt là lĩnh vực CNCH, có trình độ chuyên môn sâu, có kinh nghiệm thực tế, có tư duy chiến thuật khoa học và đủ khả năng chỉ đạo, điều hành, tổ chức, chỉ huy, vận hành trang thiết bị CNCH hiện đại.

Đồng thời, khẳng định lực lượng dự bị chiến đấu của Nhà trường luôn chủ động sẵn sàng và có khả năng tham giải quyết có hiệu quả các tình huống sự cố thiên tai xảy ra ở Việt Nam, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn về sức khỏe, tính mạng của nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh trật tự.

Thiếu tướng Lê Quang Bốn - Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC phát biểu tại buổi diễn tập

Phát biểu chỉ đạo diễn tập, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, năm 2021 ở nước ta thiên tai đã xảy ra ở hầu hết các địa phương trên cả nước, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp đã gây ra nhiều khó khăn cho công tác phòng ngừa, ứng phó, nhất là công tác sơ tán người dân trong điều kiện giãn cách xã hội.

Trước bối cảnh trên, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự (Bộ Công an) tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng CAND triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tại.

Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động tổ chức thực hiện hiệu quả phương châm "4 tại chỗ", "3 sẵn sàng", phát huy vai trò nòng cốt, tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống thiên tai; luôn là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa phương trong triển khai công tác phòng chống thiên tai, bão lũ.

Ban chỉ đạo và các các bộ, chiến sỹ Trường Đại học PCCC tham gia buổi diễn tập.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhận định, thời gian tới, tình hình thiên tai sẽ còn tiếp tục phức tạp, bất thường, khó dự báo do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Thiên tai cùng với dịch bệnh diễn biến phức tạp sẽ có nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và sinh kế của người dân.

Với vai trò là lực lượng xung kích, tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, lực lượng CAND phải luôn chủ động phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện để sẵn sàng, kịp thời tham gia ứng phó với mọi tình huống, mọi cấp độ thiên tai và thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm CNCH, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản cho Nhân dân, cho Nhà nước.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định, buổi diễn tập rất quan trọng, làm cơ sở để Bộ Công an tổ chức lực lượng dự bị thường trực, sẵn sàng tham gia công tác tìm kiếm CNCH và xử lý các vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố nghiêm trọng tại địa phương (lực lượng này sẽ luôn thường trực, sẵn sàng xuất quân khi có mệnh lệnh của Bộ).

Tại buổi diễn tập hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Trường Đại học PCCC đã tham gia phương án diễn tập phương án Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với 2 tình huống giả định.

Tình huống thứ nhất, xảy ra tại tổ hợp nhà chung cư cao tầng, hỏa hoạn do mưa lớn, giông bão, sét đánh làm hư hỏng đường ống dẫn gas dẫn đến sự cố. Tại thời điểm đó, có khoảng 50 người bị mắc kẹt bên trong hai tòa nhà.

Tình huống thứ nhất, xảy ra tại tổ hợp nhà chung cư cao tầng, hỏa hoạn do mưa lớn, giông bão, sét đánh làm hư hỏng đường ống dẫn gas dẫn đến sự cố. Lực lượng CNCH phải tiếp cận hiện trường bằng thang máy.

Khi nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ (CNCH) của Bộ Công an điều động 40 cán bộ, chiến sỹ, 6 xe CNCH và 2 xe cứu thương đến hiện trường. Các đội CNCH tổ chức thành nhiều tổ tiếp cận hiện trường và cứu nạn người mắc kẹt.

Đám cháy lan rộng nhanh, khiến việc tiếp cận bằng thang không còn hiệu quả, các chiến sỹ phái thiết lập trục dây ngang để tiếp cận các nạn nhân đang mắc kẹt bên trong tòa nhà. Nhiều người chứng kiến ví các chiến sỹ "bay" như chim vậy.

Và khi tiếp cận được các nạn nhân, các chiến sỹ đã dùng dây đưa các bạn nhân xuống an toàn.

Tình huống thứ hai, khi xảy ra sự cố, tai nạn giao thông liên hoàn. Do thời tiết xấu, mưa kéo dài trong nhiều ngày, trời âm u có nhiều sương, tầm nhìn hạn chế, khiến 4 xe ô tô gồm xe con, xe khách, xe tải và xe téc chở xăng đâm vào nhau. Nhiều hành khách và lái xe trên các xe này bị mắc kẹt, sự cố cháy nổ, rò rỉ hóa chất xảy ra.

Tình huống thứ hai, là do thời tiết xấu, mưa kéo dài trong nhiều ngày, trời âm u có nhiều sương, tầm nhìn hạn chế, khiến 4 xe ô tô gồm xe con, xe khách, xe tải và xe téc chở xăng đâm vào nhau. Nhiều hành khách và lái xe trên các xe này bị mắc kẹt, sự cố cháy nổ, rò rỉ hóa chất xảy ra. Với tình huống này các chiến sỹ đã dùng thang phun bọt để tiếp cận với viếc xe chở téc xăng đang bốc cháy dữ dội.

Yêu cầu đặt ra, lực lượng CNCH phải giải cứu, đảm bảo an toàn cho người bị nạn, đồng thời dập tắt đám cháy xảy ra và không để hóa chất rò rỉ ra môi trường.

Sau gần hai giờ đồng hồ, với các tình huống giả định đã được lực lượng tham gia diễn tập xử lý nhanh chóng, an toàn, đạt chất lượng cao.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo: "Sau buổi tập này, Văn phòng Bộ phối hợp với Trường Đại học PCCC và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện, báo cáo lãnh đạo Bộ phê duyệt Kế hoạch về xây dựng, huấn luyện, huy động lực lượng dự bị thường trực của Bộ Công an sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm CNCH và xử lý các vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố nghiêm trọng tại địa phương".

Và chỉ trong một thời gian ngắn, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Theo đó, cần tận dụng tối đa lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất hiện có của Bộ và Trường Đại học PCCC…, gắn kết chặt chẽ giữa công tác đào tạo, huấn luyện tại nhà trường và thực tiễn công tác tìm kiếm CNCH; xây dựng Quy chế hoạt động của lực lượng dự bị thường trực của Bộ.

Các đơn vị trực thuộc của Bộ và Công an TP Hà Nội chủ động phối hợp với Trường Đại học PCCC hoàn thiện các phương án PCCC… khắc phục những bất cập để công tác PCCC, CNCH đem lại hiệu quả cao nhất góp phần đem lại bình yên cho người dân.