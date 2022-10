Trường cũng đón nhận những suất học bổng do doanh nghiệp và Quỹ Trái tim Hùng Hậu trao tặng cho sinh viên với tổng số tiền lên đến 27,1 tỷ đồng (gồm 25 tỷ đồng do Quỹ Trái tim Hùng Hậu trao tặng, và 2,1 tỷ đồng do các doanh nghiệp trao tặng). Ảnh: Thanh Tùng.