Trường mầm non bốc thăm giành suất vào học: Con bật khóc, bố mẹ hồi hộp trong ngày khai giảng

Năm học 2022-2023, Trường mầm non Hoàng Liệt có hơn 1.200 (tăng 164 trẻ so với năm học trước đó), trong số đó tuyển sinh mới năm nay là 559 trẻ chia làm 27 lớp, vượt 7 lớp so với quy định của Bộ GDĐT tại Điều lệ trường mầm non; số học sinh trung bình mỗi lớp lên tới 41, 46. Để đáp ứng, trường phải chuyển 7 phòng chức năng thành lớp học.

Số trẻ 3 tuổi là 245 chia làm 6 lớp, trung bình 41 trẻ một lớp, vượt 16 so với quy định của Bộ. Lớp 4 tuổi là 360 trẻ chia 8 lớp, trung bình 45 một lớp, vượt 15 cháu. Số trẻ 5 tuổi là 597 chia 13 lớp, trung bình 46 một lớp, vượt 11 cháu.

Dù số học sinh vượt so với mức tối đa theo quy định, trường vẫn chỉ bố trí được hai giáo viên phụ trách một lớp, trong đó 48 giáo viên đã công tác tại trường từ năm ngoái và 6 người mới ký hợp đồng năm nay.

Hoàng Liệt là trường mầm non công lập duy nhất trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Năm học 2022-2023, dựa trên kết quả điều tra số trẻ trong độ tuổi mầm non trên địa bàn và thực tế số phòng học, đội ngũ giáo viên hiện có, trường được giao tuyển 559 chỉ tiêu trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Trong đó, trường ưu tiên tuyển 100% trẻ 5 tuổi để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non, sau đó còn phòng học sẽ tuyển các lứa 4 và 3 tuổi.

Do số lượng hồ sơ đăng ký vào trường lên tới 939, vượt 480 so với chỉ tiêu và khả năng tiếp nhận trẻ. Ngày 27-28/8, nhà trường phải tổ chức cho phụ huynh có con 3-4 tuổi bốc thăm để quyết định trẻ nào trúng tuyển. Hơn 700 phụ huynh thuộc diện bốc thăm để chọn ra 333 trẻ được theo học. Tuy nhiên, sau quá trình tuyên truyền, nhiều phụ huynh tự nguyện xin rút hồ sơ, chỉ còn 579 người tham gia bốc thăm. Các cuộc họp đều có sự tham dự giám sát của đại diện lãnh đạo phòng GDĐT, lãnh đạo Đảng uỷ, UBND phường Hoàng Liệt…