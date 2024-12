Trường ngoài công lập đong đếm bài toán thưởng Tết

Giáo viên Trường Mầm non Tây Thạnh 2 chăm sóc trẻ. Ảnh: NTCC

Ở khối trường ngoài công lập, mức thưởng cho giáo viên, nhân viên rất đa dạng. Nhiều trường cố gắng xoay xở có mức thưởng khá để ai cũng có một cái Tết đủ đầy.

“Gồng” mình trả lương và thưởng Tết

Những ngày này, bà Nguyễn Thị Cẩm Đan - chủ 2 trường mầm non tại quận Bình Tân và Tân Phú (TPHCM) cùng kế toán xem lại các khoản thu chi để chuẩn bị số tiền khoảng 1,2 tỷ đồng trả lương tháng 1 và thưởng Tết cho hơn 80 cán bộ, giáo viên, nhân viên và tổ chức tất niên cuối năm.

Theo bà Đan, Tết năm nay các cơ sở vẫn giữ mức thưởng giống như năm trước, tương đương một tháng lương thứ 13. Cụ thể, mức thấp nhất là 7 triệu và cao nhất là 11 triệu đối với giáo viên, riêng đối với cán bộ quản lý trên 20 triệu đồng.

Bà Đan chia sẻ, tình trạng chung của các cơ sở mầm non ngoài công lập năm học này là tuyển sinh không đủ chỉ tiêu. Tại 2 cơ sở do bà làm chủ, tổng số trẻ là 380, chỉ bằng 85% so với năm học trước. Số lượng trẻ giảm, nhưng mọi chi phí tăng, lương của giáo viên cũng không thể giảm nên trong thời gian vừa qua trường gặp nhiều khó khăn.

“May mắn, năm nay dịp nghỉ Tết rơi vào cuối tháng 1 dương lịch, phụ huynh cho học hết tháng. Như năm trước, nghỉ Tết Nguyên đán đúng dịp giữa tháng, nhiều phụ huynh cho con nghỉ nguyên tháng nên nguồn thu gối đầu giảm, nên phải gồng mình trả tiền mặt bằng, lương, bảo hiểm…”, bà Đan cho hay.

Với 30 cán bộ, giáo viên và nhân viên, ông Nguyễn Quang Tiệp - chủ một cơ sở mầm non ở TP Thủ Đức (TPHCM) phải chuẩn bị hơn 500 triệu đồng để trả lương và thưởng Tết cho giáo viên. Theo đó, mỗi cô giáo được thưởng 1 tháng lương, kèm bữa tiệc liên hoan tổng kết năm. Ngoài ra, vào ngày đi làm đầu năm, giáo viên sẽ được lì xì theo hình thức bốc thăm trúng thưởng với số tiền từ 50.000 đến 500.000 đồng.

“Tết năm nay rơi vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2 nên chúng tôi loay hoay trả lương và thưởng cùng lúc để có cái Tết đủ đầy và cũng để giữ chân giáo viên. Bởi hiện nay mầm non tư thục khá cạnh tranh, nếu mình không thưởng Tết thì nhân sự sẽ không gắn bó lâu dài”, ông Tiệp cho hay.

Thầy Lê Trọng Duy - Hiệu trưởng Trường Mầm non Ban Mai, TP Thủ Đức (TP HCM) cho biết, năm học 2024 - 2025, số lượng trẻ được gửi vào nhà trẻ (12 - 24 tháng và 24 - 36 tháng) ít hơn mọi năm. Đây cũng là tình trạng chung của các trường. Điều đó phần nào ảnh hưởng đến thu nhập của giáo viên. Tuy nhiên, trường vẫn cố gắng cân đối để giáo viên có mức thưởng Tết tương đối. Theo đó, giáo viên công tác tại Trường Mầm non Ban Mai sẽ được thưởng Tết bằng 1 tháng lương, thấp nhất 8 triệu đồng, cao nhất 10 triệu đồng.

Cô Phan Thị Ánh Hoàng - Hiệu trưởng Trường Mầm non - Tiểu học - THCS - THPT Nam Việt trò chuyện với học sinh. Ảnh: VD

Dựa trên nhiều tiêu chí

Thực tế, tại các trường tư thục, thưởng Tết hay lương tháng 13 khá phổ biến. Tuy nhiên, mức thưởng nhiều hay ít lại phụ thuộc vào doanh thu, hiệu quả hoạt động và chính sách riêng của từng cơ sở giáo dục. Doanh thu của trường tư thục là yếu tố quyết định khả năng chi trả lương và thưởng Tết. Với mức thưởng Tết này, giáo viên có thêm động lực làm việc. Đặc biệt, việc ưu tiên thâm niên công tác giúp các cô gắn bó với trường hơn.

Ông Nguyễn Đức Quốc - Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt (TPHCM) cho biết, dù năm 2024 tình hình kinh tế khó khăn, gây ảnh hưởng lớn nhiều mặt của đời sống xã hội, trong đó có tập đoàn, nhưng Nam Việt vẫn cố gắng lo cho cán bộ công nhân viên, người lao động, giáo viên của Trường Tiểu học – THCS - THPT Nam Việt có một mùa Tết đầm ấm, đầy đủ nhất.

“Tập đoàn quyết định dành khoảng 2 tỷ đồng để chi thưởng cho giáo viên, người lao động của trường trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Trong đó, dự kiến người được thưởng cao nhất là 50 triệu đồng, người thấp nhất bằng mức lương cơ bản. Tiêu chí để nhận thưởng sẽ dựa vào đánh giá mức độ chuyên cần đi làm, năng suất và hiệu quả lao động. Các cá nhân tự đánh giá, rồi đưa về các tổ và cuối cùng lãnh đạo nhà trường phê duyệt”, ông Quốc cho hay.

Tương tự, bà Phạm Thị Thúy Vĩnh - người sáng lập Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm cho rằng, thưởng Tết là động lực để giáo viên gắn bó hơn với trường. Vì vậy, trường luôn quan tâm đến chính sách này.

“Mức thưởng Tết cho giáo viên năm nay dao động từ 5 triệu đến 20 triệu đồng. Cụ thể, những người công tác đủ một năm sẽ được thưởng 5 triệu đồng. Mức thưởng phụ thuộc vào trình độ, thâm niên, chức vụ, sự cống hiến, thành tích chuyên môn. Đặc biệt, tại trường, chính sách tiền lương được điều chỉnh vào đầu mỗi năm học. Theo đó, mức lương giáo viên thấp nhất là 14 triệu đồng/tháng, cao nhất hơn 60.000 triệu đồng/tháng”, bà Vĩnh cho hay.

Tại Trường THCS - THPT Hồng Hà (TPHCM), mức thưởng với từng giáo viên không giống nhau, tùy thuộc vào thâm niên công tác, trình độ chuyên môn cũng như năng lực giảng dạy. Bà Hà Thị Kim Sa - Chủ tịch Hội đồng trường kiêm Hiệu trưởng nhà trường cho biết, với giáo viên có thành tích công tác tốt, nhiều học sinh đỗ đại học trong năm qua sẽ có mức thưởng khá. Những người gắn bó lâu dài với trường cũng có mức thưởng tương xứng để tăng sự gắn bó.

“Hiện mức lương cũng như chế độ đãi ngộ, đặc biệt khoản tiền thu nhập tăng thêm tại các trường công lập đang là thách thức lớn cho các trường ngoài công lập. Do đó để giữ chân giáo viên giỏi, năm vừa rồi, trường đã tăng quỹ lương và sắp tới sẽ tăng tiền thưởng Tết để giúp thầy cô yên tâm công tác, có cái Tết đủ đầy”, bà Sa chia sẻ.