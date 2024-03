Trưởng phòng của Cục An ninh điều tra Bộ Công an được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Trưởng phòng của Cục An ninh điều tra Bộ Công an được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh

Bộ trưởng Bộ Công an đã điều động, bổ nhiệm đại tá Lê Anh Hưng - Trưởng Phòng Điều tra các tội phạm khác, Cục An ninh Điều tra (Bộ Công an) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Chiều 25/3, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo Quyết định số 1569/QĐ-BCA, ngày 22/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Lê Anh Hưng - Trưởng Phòng Điều tra các tội phạm khác, Cục An ninh Điều tra đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu. Đại tá Lê Anh Hưng- Trưởng phòng của Cục An ninh điều tra Bộ Công an được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu. Ảnh Báo Lai Châu Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu và Thiếu tướng Hoàng Văn Hà - Cục trưởng Cục An ninh Điều tra (Bộ Công an) cho biết, đại tá Lê Anh Hưng đã có hơn 26 năm công tác liên tục tại Cục An ninh Điều tra, hơn 2 năm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng và hơn 8 năm giữ chức vụ Trưởng phòng tại Cục An ninh Điều tra Bộ Công an. Việc bổ nhiệm đại tá Lê Anh Hưng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu là sự ghi nhận của lãnh đạo các cấp và xứng đáng với sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của ông trong thời gian qua. Cũng tại Lai Châu, ngày 25/3/2024, Ban Vận động thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân (CAND) tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội đã bầu ra 15 nhân sự (dự khuyết 1 đồng chí) vào Ban Chấp hành Hội. Ban Chấp hành Hội đã họp phiên đầu tiên và bầu 5 nhân sự vào Ban Thường vụ; bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ban Kiểm tra. Đại tá Bùi Gia Lượt – nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng đã thông qua phương hướng hoạt động công tác trong nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tham khảo thêm Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

