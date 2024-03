Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đề nghị kỷ luật đảng viên có vi phạm trong vụ AIC

Thông tin trên được đưa ra tại Kỳ họp Quý I năm 2024 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức ngày 22/3 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chủ trì Kỳ họp Quý I UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương. Ảnh: Bộ Công an

Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng Quý I, xác định nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trọng tâm Quý II năm 2024 trong Công an nhân dân.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương cũng xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật một số tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong thực hiện các dự án, gói thầu với Công ty AIC theo thẩm quyền.



Phát biểu kết luận Kỳ họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ yêu cầu Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn chỉnh Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2024 trong Công an nhân dân theo quy định.

Đồng thời, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu hoàn thiện hồ sơ, thủ tục báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương xem xét, quyết định thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo thẩm quyền, đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định.

Hơn hai năm qua, AIC liên tiếp bị điều tra các sai phạm về vi phạm đấu thầu ở các đơn vị, địa phương. Hàng loạt lãnh đạo, cựu lãnh đạo ở Bắc Ninh, Thanh Hoá, Quảng Nam và nhiều tỉnh thành khác để xảy ra sai phạm trong việc tổ chức thực hiện các dự án/gói thầu liên quan đến Công ty AIC và các doanh nghiệp thuộc "hệ sinh thái" AIC đã bị xử lý, kỷ luật và xử lý hình sự.



Mới đây nhất, tại Kỳ họp thứ 37, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trong các gói thầu của Công ty AIC.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra trách nhiệm của Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, nguyên Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền và nhiều lãnh đạo bộ, đơn vị trực thuộc.

Trước đó cuối tháng 12/2023, nhiều lãnh đạo, cán bộ AIC bị cáo buộc có sai phạm trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam VNCERT, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Năm 2022, các sai phạm xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Sở Y tế Quảng Ninh, Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM liên quan AIC đã bị điều tra. Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị cáo buộc sai phạm trong 5 vụ án nhưng đã bỏ trốn, bị phát lệnh truy nã quốc tế, bị xét xử vắng mặt tại một số vụ án.