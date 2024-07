Một trường giảm "sốc" 16,25 điểm vào lớp 10 Hà Nội năm 2024: Hiệu trưởng lý giải gì?

Trường THPT Đoàn Kết giảm điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chiều tối ngày 1/7, Sở GDĐT Hà Nội đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2024 của gần 106.000 thí sinh đăng ký dự thi năm nay. Có 9 trường THPT giữ nguyên điểm chuẩn và có 55 trường hạ điểm chuẩn so với năm 2023.

Trong số 55 trường hạ điểm, có một trường gây chú ý khi điểm chuẩn hạ "sốc". Đó là Trường THPT Đoàn Kết, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã giảm tới 16,25 điểm, từ 40 điểm xuống còn 23,75 điểm.

Top 20 trường hạ điểm chuẩn nhiều nhất năm 2024. Ảnh: CMH

Trao đổi với báo Dân Việt, bà Nguyễn Thị Hồng Hải, hiệu trưởng Trường THPT Đoàn Kết, lý giải: "Năm ngoái, trường có mức điểm chuẩn khá cao, lên tới 40 điểm. Có thể năm nay số lượng thí sinh của Hà Nội tăng lên nên phụ huynh và học sinh đã tham khảo, cân nhắc về mức điểm này trước khi đăng ký nguyện vọng.

Phụ huynh và thí sinh đã lựa chọn trường có độ an toàn trúng tuyển cao nhất do lo ngại điểm chuẩn năm nay tăng so với năm ngoái, vì vậy, số lượng thí sinh đăng ký vào trường ít hơn. Năm nay, số nguyện vọng đăng ký vào trường cũng thấp hơn so với chỉ tiêu".

Năm 2024, Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng được giao 675 chỉ tiêu. Tuy nhiên, chỉ 554 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường này, tỷ lệ chọi là 1/0,82.

Trường THPT Đoàn Kết hạ 16,25 điểm so với năm 2023. Ảnh: FBNT

Ngoài Trường THPT Đoàn Kết, một số trường cũng giảm điểm nhiều như THPT Nguyễn Quốc Trinh với 3,75 điểm; THPT Phạm Hồng Thái với 3,25 điểm; THPT Đống Đa và THPT Mỹ Đức C cùng hạ 3 điểm. Các trường còn lại dao động từ 0,25-2,75 điểm.

Ngược lại, có 53 trường tăng điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2024. Trong đó có 2 trường tăng điểm nhiều nhất là THPT Quốc Oai và THPT Bất Bạt cùng tăng 8 điểm. Tiếp theo là THPT Ngọc Hồi 5,75 điểm và THPT Thọ xuân 5,25 điểm.