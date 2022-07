Ngày 29/7, theo nguồn tin của phóng Dân Việt, UBND quận Gò Vấp đã có kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong quá trình thực hiện quy định pháp luật phòng chống tham nhũng tại Trường Tiểu học Hanh Thông (quận Gò Vấp, TP.HCM).

Trường tiểu học chi sai gần 1 tỷ đồng

Theo đó, Thanh tra quận Gò Vấp kết luận, trường thực hiện không đúng quy chế chi tiêu nội bộ, quy định về quản lý sử dụng hóa đơn và Luật Kế toán với tổng số tiền hơn 990 triệu đồng.

Trường Tiểu học Hanh Thông, quận Gò Vấp chi sai gần 1 tỷ đồng theo kết luận thanh tra. Ảnh: HT

Cụ thể, chi thu nhập tăng thêm IV/2019 cao hơn quy định 4.371.660 đồng do không trừ ngày nghỉ theo quy định tại văn bản ngày 8/11/2019 của UBND TP.HCM. Chi trả lương dạy thêm giờ cho giáo viên không lập bảng chấm công; sử dụng tiền ăn sáng, tiền ăn bán trú không đúng thỏa thuận thu hộ - chi hộ với số tiền hơn 358 triệu đồng.

Sử dụng hóa đơn lập khống của hộ kinh doanh Lê Thị Liễu để quyết toán số tiền hơn 482 triệu đồng đã chi cho các hoạt động khác của đơn vị, vi phạm quy định về việc sử dụng hóa đơn, vi phạm quy định về yêu cầu kế toán, nguyên tắc kế toán theo Luật Kế toán; thanh toán mua thực phẩm cao hơn hóa đơn hơn 48 triệu đồng; chi không có chứng từ kế toán hoặc không có hồ sơ thanh toán số tiền hơn 27 triệu đồng, vi phạm Luật Kế toán; chi hơn 68 triệu đồng mua hoa tươi từ quỹ phúc lợi (trích từ nguồn thu sự nghiệp) không đúng quy chế chi tiêu nội bộ.

Ngoài ra, Thanh tra quận Gò Vấp cũng chỉ ra những sai sót của trường trong thực hiện không đúng quy định về tiếp nhận, quản lý sử dụng khoản tài trợ việc nhận quà tặng: không lập hồ sơ tiếp nhận, không nhập sổ sách theo dõi, báo cáo kê khai và không tổ chức công khai đối với tài sản được hỗ trợ, tài trợ theo thông tư 16/2018 của Bộ GDĐT về quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Cụ thể có 3 cá nhân nhận quà tặng vi phạm quy định tại điều 22 Luật Phòng chống tham nhũng và điều 26, 27 nghị định số 59/2019 của Chính phủ với số tiền hơn 436 triệu đồng.

Nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hanh Thông phải chịu trách nhiệm dẫn đến sai sót với số tiền gần 900 triệu. Ảnh: HT

Về sai sót về nghiệp vụ kế toán, Thanh tra quận kết luận trường không lưu trữ các phiếu đề xuất, sổ giao nhận và bảng kê hàng hóa kèm chứng từ kế toán; còn chứng từ, hóa đơn thất lạc; thanh toán tiền mặt đối với các khoản chi có tính chất thường xuyên… Đồng thời, trường chưa thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng; có tổ chức tự kiểm tra nội bộ nhưng chưa chú trọng kiểm tra đối với lĩnh vực tài chính, tài sản nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Xác định trách nhiệm

Theo Thanh tra quận Gò Vấp, bà Nguyễn Thị Minh Hiếu giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường tiểu học Hanh Thông từ giai đoạn 2019 đến tháng 8/2020 là người đứng đầu nhưng không xây dựng, kiểm tra, giám sát quy trình đề xuất, thanh toán khi mua sắm hàng hóa, thực hiện không đúng nguyên tắc thu chi tài chính, duyệt chi khi chưa có chứng từ thanh toán kèm theo; chủ quan, không đọc, chứng từ kế toán, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn… dẫn đến sai sót trong sử dụng tài chính với số tiền hơn 883 triệu đồng.

Bà Minh Hiếu cũng bị Thanh tra quận xác định phải chịu trách nhiệm đối với vi phạm của kế toán, bếp trưởng trong việc nhận quà tặng và các thiếu sót khác trong thực hiện quy định về phòng, chống tham nhũng.

Tiếp đó là ông Võ Minh Thông, Hiệu trưởng trường từ tháng 8/2020 đến nay phải chịu trách nhiệm đối với các sai sót về duyệt chi cao hơn hóa đơn thanh toán, chi mua hàng hóa không đúng quy định chi tiêu nội bộ, không đúng thỏa thuận thu hộ, chi hộ với số tiền hơn 106 triệu đồng; vi phạm quy định về nhận quà tặng số tiền hơn 100 triệu đồng.

Ngoài ra, các cá nhân tại phòng kế toán, bếp trưởng, nhân viên y tế cũng bị thanh tra kết luận chịu trách nhiệm với những sai sót liên quan.

Từ những sai phạm trên, Chánh Thanh tra quận đã ban hành 4 quyết định thu hồi tiền nộp ngân sách Nhà nước gồm thu hồi số tiền hơn 921 triệu đồng sử dụng sai quy định; thu hồi hơn 100 triệu đồng do ông Võ Minh Thông nhận quà tặng sai quy định; thu hồi số tiền hơn 24 triệu đồng do kế toán nhận quà tặng sai quy định; thu hồi số tiền hơn 311 triệu đồng do bếp trưởng nhận quà tặng sai quy định.