Truy nã đặc biệt "hot girl" lừa đảo 16 tỷ đồng

Ngày 17/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ cho biết vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Phạm Như Huỳnh (SN 1987, ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Phạm Như Huỳnh. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, Huỳnh hành nghề kinh doanh tự do trên địa bàn TP.Cần Thơ. Do mối quan hệ quen biết, Huỳnh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc đưa ra thông tin không có thật, như: Nhận cầm cố tài sản là các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất để yêu cầu các bị hại chuyển tiền hùn vốn để cầm cố các giấy chứng nhận này, rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ vừa khởi tố bị can, ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Phạm Như Huỳnh về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Được biết, chỉ trong khoảng thời gian ngắn (từ tháng 1/2022 - 9/2022) số tiền Huỳnh lừa đảo các nạn nhân lên đến khoảng 16 tỷ đồng.

Ai biết đối tượng Nguyễn Phạm Như Huỳnh ở đâu xin báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất, hoặc báo cho đồng chí Lê Việt Toàn (điều tra viên thụ lý vụ án, điện thoại 0939.773298), hoặc liên hệ Trực ban hình sự số 0693.672.214 đề được hướng dẫn.