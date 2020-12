Truy nã đối tượng bỏ trốn sau khi bị bắt để điều tra việc tàng trữ ma túy

Trước đó, Huỳnh Minh Thái (29 tuổi, ngụ khóm 7, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn) bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Trong thời gian bị tạm giam, Thái bị bệnh nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Năm Căn để điều trị.

Ngày 23/12, lợi dụng sự sơ hở của mọi người, Thái trốn khỏi nơi điều trị. Từ đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Năm Căn quyết định truy nã đối với Huỳnh Minh Thái.

Đối tượng Huỳnh Minh Thái.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Năm Căn, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và dẫn giải bị can bị truy nã Huỳnh Minh Thái đến cơ quan công an, VKSND hoặc UBND gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận Huỳnh Minh Thái thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Năm Căn qua số điện thoại: 0919760002.