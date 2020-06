Truy nã phạm nhân đặc biệt nguy hiểm trốn khỏi trại giam lần 2

Cụ thể, vào lúc 14 giờ 30 ngày 3/6, Triệu Quân Sự (SN 1991, quê huyện Đại Từ, Thái Nguyên) đang thụ án tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung (gọi tắt Trại giam T10, thuộc Quân khu V, đóng trên địa bàn xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) bỏ trốn.

Trước lúc bỏ trốn, Triệu Quân Sự đang thụ án Chung thân về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Đào ngũ” và “Trốn khỏi nơi giam”.

Đối tượng Triệu Quân Sự

Ngay khi nhận được thông tin của cơ quan chức năng, lực lượng công an, quân đội và các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương tổ chức lực lượng để truy tìm Triệu Quân Sự.

Một lãnh đạo Công an huyện Bình Sơn cho biết, nhận được thông tin đề nghị phối hợp của Ban lãnh đạo Trại giam T10, đơn vị đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh sau đó triển khai toàn bộ lực lượng Công an huyện Bình Sơn, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành xác minh, truy xét. Đơn vị cũng đã thông tin ban đầu đến lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền các xã, thị trấn và quần chúng nhân dân để mọi người nâng cao cảnh giác, phối hợp, cung cấp thông tin.

Quyết định truy nã Sự năm 2015

Công tác tổ chức truy tìm, truy xét phạm nhân của Công an huyện Bình Sơn, Trại Giam T10 và các cơ quan chức năng tại Quảng Ngãi hiện đang được khẩn trương, nỗ lực, kể cả đêm khuya…

Điều đáng nói, đây là lần thứ 2 phạm nhân Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam.

Ngày 8/11/2015, Triệu Quân Sự và Nhâm Văn Tuấn (SN 1985, quê huyện Vị Xuyên, Hà Giang; phạm tội “Cướp tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý gây thương tích” chịu mức án 28 năm 11 tháng 25 ngày tù) đang thi hành án tại Trại giam T10 đã dùng vật sắc, nhọn cưa song sắt cửa sổ của buồng giam rồi tẩu thoát.

Năm 2015 Triệu Quân Sự từng bỏ trốn khỏi trại giam cùng với Nhâm Văn Tuấn (phải)

Sau hơn 1 tháng truy tìm, chiều tối 15/12/2015, Cục Truy nã tội phạm Bộ Công an và các cơ quan chức bắt được Sự khi đang chơi game tại một quán Internet ở TP Hà Nội.

Triệu Quân Sự là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, là thủ phạm của vụ giết người, cướp tài sản vào chiều 22/8/2012. Lúc gây án, Sự đang là quân nhân (binh nhì thuộc Quân khu I), vi phạm quân lệnh đào ngũ khỏi đơn vị đi chơi. Đối tượng rất mê chơi game. Ngày 23/8/2012, Công an TP Hà Nội bắt được Sự khi đang nằm ngủ tại một nhà nghỉ ở Thái Nguyên.

Đặc điểm nhận dạng của phạm nhân Triệu Quân Sự: cao 1,6m; sống mũi: thẳng; màu da ngăm đen; có nốt ruồi cách 1cm ngay sau đuôi long mày trái…

Ai biết thông tin đối tượng có hình ảnh, đặc điểm tương tự xin liên hệ đến Trại giam T10 (điện thoại: 0336840486 hoặc 0384121710) hoặc cơ quan công an các địa phương nơi gần nhất.