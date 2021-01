Truy tìm nghi phạm sát hại con ruột rồi bỏ trốn

Ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) thông tin, vào khoảng 20 giờ ngày 2/1, do mâu thuẫn giữa hai cha con, ông Phạm Văn Tùng (SN 1974) đã dùng dao đâm con trai là Phạm Hoàng Hải (SN 1995; cùng ngụ thôn Điền An, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa).

Đối tượng Phạm Văn Tùng (SN 1974, ngụ thôn Điền An, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi).

Hậu quả, anh Hải tử vong trên đường cấp cứu. Gây án xong, nghi phạm Phạm Văn Tùng lên xe máy bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tư Nghĩa và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Quảng Ngãi cùng các cơ quan chức năng đến hiện trường xác minh, điều tra, tập trung truy bắt nghi phạm.

Cơ quan CSĐT kêu gọi Phạm Văn Tùng ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Ai biết thông tin lẩn trốn của hung thủ Phạm Văn Tùng với đặc điểm (như ảnh) cung cấp cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý. Ai che giấu người phạm tội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.