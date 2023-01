Viện Kiểm sát quân sự khu vực 2 Hải quân (TP.Thủ Đức) đã hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân chủng Hải quân đối với bị can Nguyễn Ngọc Thành (ngụ Thanh Hóa, cựu thượng úy quân chủng Hải quân, nhân viên kỹ thuật, Xưởng kỹ thuật điện tử, Nhà máy X52, Cục Kỹ thuật hải quân) về tội "dâm ô người dưới 16 tuổi".

Nhiều lần hôn môi, sờ vào vùng nhạy cảm con gái ruột

Theo cáo trạng, Thành nhiều lần hôn môi, dùng tay sờ vào vùng nhạy cảm của chính con gái ruột mình. Bị can Thành và chị L.T.Th. kết hôn năm 2005 và có con chung là cháu N.L.P.T. (8 tuổi).

Theo cáo trạng, cháu N.L.P.T (8 tuổi) bị cha ruột dâm ô. Ảnh: Minh họa

Năm 2020, Thành và chị Th. ly hôn, hai bên thống nhất Thành sẽ trực tiếp nuôi dưỡng cháu T. Sau khi ly hôn, chị Th. vẫn đến ở cùng với Thành và cháu T. tại TP.Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) để tiện việc chăm sóc con. Đến tháng 3/2022, Thành và cháu T. chuyển ra ngoài thuê trọ ở.

Từ tháng 3 đến ngày 29/7/2022, tại phòng trọ, nhiều lần Thành hôn, dùng tay tiếp xúc vào bộ phận sinh dục của cháu T. Thành còn đe dọa nếu cháu T. kể sự việc với ai thì sẽ giết cháu.

Quá trình điều tra cũng xác định, tối 30/4/2022, anh H.V.T. (bạn bị can Thành) đến phòng trọ của Thành chơi, có uống rượu, bia. Lúc này, anh H.V.T. nhìn thấy và xác nhận việc Thành ôm và hôn vào môi của cháu T. khiến cháu khó chịu. Anh H.V.T. thấy vậy nên kéo Thành ra.

Chiều 29/7/2022, cháu T. kể lại sự việc trên cho chị Th. nghe. Đến tối 30/7/2022, chị Th. phát hiện cháu T. bị tổn thương vùng âm đạo nên đã đến Công an TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tố cáo.

Tinh thần dễ kích động, thiếu kiểm soát khi sử dụng rượu bia

Quá trình điều tra, bị can Thành khai nhận tinh thần dễ bị kích động, thiếu kiểm soát khi sử dụng rượu bia. Bị can khai có xem phim khiêu dâm trên mạng. Đến nay, bị can Thành không chối tội cũng không khai nhận hành vi phạm tội. Bị can Thành chỉ khai không nhớ sự việc và cho rằng mỗi lần uống rượu, bia say và sau khi tỉnh dậy thường không nhớ những sự việc trong lúc say.

Cáo trạng nêu, cháu T. là người chưa thành niên, còn nhỏ và không có lý do gì để nói xấu hay vu khống bất cứ ai, đặt biệt là bố cháu. Giữa chị T. và bị can Thành sau khi ly hôn vẫn sống chung nhà, cùng chăm sóc cháu T., không xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng.

Cháu T. đã tự nguyện khai báo, không bị ai cưỡng ép, xúi giục. Cháu T. nhớ đúng các sự việc và phù hợp với lời khai của người làm chứng trong vụ án, phù hợp với các chứng cứ, tài liệu thu thập được có trong hồ sơ vụ án. Do đó, lời khai của cháu T. là khách quan, là chứng cứ trực tiếp chứng minh hành vi phạm tội của bị can.