Tiểu dầm ở trẻ em, những dấu hiệu cần đưa trẻ đi khám

Theo bác sĩ Nguyễn Thu Hương (khoa Thận và lọc máu, Bệnh viện Nhi Trung ương), tiểu dầm là bệnh tiểu tiện không tự chủ, hay gặp ở trẻ em 5-6 tuổi, xảy ra thường xuyên vào ban đêm hoặc lúc ngủ trưa.

Không ít các ông bố bà mẹ đều băn khoăn, lo lắng, liệu con mình có bị làm sao không hay có ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của con mình?

Tiểu dầm là bệnh tiểu tiện không tự chủ, hay gặp ở trẻ em 5-6 tuổi. BSCC

Nguyên nhân tiểu dầm ở trẻ em

Bác sĩ Hương cho biết, nguyên nhân tiểu dầm ở trẻ em bao gồm:

- Di truyền: Nếu bố mẹ trẻ tiểu dầm từ nhỏ thì trẻ rơi vào tình trạng tương tự >70%.

- Dung tích bàng quang nhỏ: ở lứa tuổi nhỏ thì bàng quang của trẻ chưa phát triển hoàn thiện, do vậy khả năng giữ nước tiểu kém.

- Tăng sản xuất nước tiểu vào ban đêm: Do cơ thể trẻ không sản xuất đủ hormone vasoppessin. Đây là hormone được não sản xuất vào ban đêm để giảm chức năng bài tiết ở thận, tăng tái hấp thu nước vào máu. Nếu cơ thể trẻ có đủ lượng hormone này thì trẻ sẽ ngủ đến sáng mà không cần thức dậy đi tiểu.

- Trẻ không thể thức giấc để đi tiểu: Trẻ ngủ quá say, không nhận biết được tín hiệu của não nên không kiểm soát được bàng quang.

- Táo bón cũng làm cho trẻ rất dễ bị tiểu dầm.

- Do bệnh lý: Khoảng 3% trẻ tiểu dầm ban ngày hoặc ban đêm có thể do một số các bệnh lý: nhiễm trùng tiết niệu, tiểu đường, rối loạn thần kinh…

Tiểu dầm có gây hại cho sức khỏe của trẻ không?

Theo bác sĩ Hương, trẻ em tiểu dầm ngoại trừ các yếu tố bệnh lý thì gây ra nhiều vấn đề tâm lý nhiều hơn là sức khỏe.

"Nếu trẻ bị tiểu dầm đơn thuần thì sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe hay sự phát triển của em bé. Tuy nhiên, nếu tình trạng tiểu dầm xảy ra quá thường xuyên và kéo dài sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của đứa trẻ, ba mẹ chúng.

Bản thân đứa trẻ cảm thấy tự ti, xấu hổ, ngại tham gia các hoạt động cộng đồng, chúng thấy mặc cảm vì mình đã lớn mà phải đeo bỉm giống như các em bé vậy. Còn bố mẹ cũng rất mệt mỏi, bực bội và dẫn đến sẽ la mắng con mình, làm không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng, nặng nề", bác sĩ Hương cho biết.

Trẻ em tiểu dầm ngoại trừ các yếu tố bệnh lý thì gây ra nhiều vấn đề tâm lý nhiều hơn là sức khỏe. BSCC

Khi nào cần phải đưa trẻ đi khám về bệnh tiểu dầm?

Theo bác sĩ Hương, cha mẹ cần phải đưa trẻ đi khám nếu như thấy trẻ:

- Tiểu dầm kéo dài trên 5 tuổi.

- Tiểu dầm thường xuyên cả ban ngày và ban đêm.

- Tiểu dầm không liên tục từ bé, lúc bị lúc không.

- Trẻ tiểu dầm kèm theo sụt cân hoặc khát nước.

- Trẻ bị rối loạn giấc ngủ, ngủ ngáy, ngưng thở khi ngủ…

Bác sĩ Hương nhấn mạnh, nếu trẻ dưới 5 tuổi tiểu dầm là sinh lý, nên chưa cần phải điều trị nhưng nếu trẻ trên 5 tuổi vẫn tiểu dầm thì sẽ không còn là vấn đề sinh lý mà cần phải điều trị.

Lúc này, cha mẹ có thể dùng đồng hồ báo thức có điểm tiếp nhận độ ẩm dán vào quần lót của trẻ. Khi nước tiểu chảy ra 1-2 giọt, chuông báo thức sẽ kêu lên, bố mẹ sẽ gọi trẻ tỉnh dậy thực sự để đi tiểu.

Lưu ý rằng trẻ phải thực sự tỉnh táo, não bộ mới nhận được tín hiệu, phản xạ đi tiểu mới hiệu quả. Có thể cho trẻ dùng đồng hồ khoảng 3 tháng để ngăn ngừa nguy cơ tiểu dầm của trẻ.

Ngoài ra, bác sĩ có thể kê đơn thuốc cho trẻ bị tiểu dầm thường xuyên và dùng trong khoảng 3 tháng. Tuy nhiên, một số trẻ dừng thuốc thì vẫn có khả năng tiểu dầm trở lại.

"Lưu ý rằng khi dùng thuốc trẻ có thể gặp những tác dụng phụ xảy ra: Đau đầu, chóng mặt, đau bụng, co cứng chân tay, thậm chí co giật… Khi trẻ dùng thuốc trẻ vẫn phải hạn chế nước, không uống sữa, không ăn hoa quả chứa nhiều nước vào buổi tối", bác sĩ Hương nhấn mạnh.

Hạn chế nước sau bữa ăn tối của trẻ, nếu trẻ quá khát nước hãy cho trẻ uống một ngụm nước nhỏ, không cho trẻ uống sữa, không ăn thức ăn mặn hay ăn hoa quả chứa nhiều nước.