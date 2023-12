Truy xét hàng chục thanh niên mang "hàng nóng" chuẩn bị hỗn chiến tại Đà Nẵng

Ngày 28/12, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết, đã truy xét hàng chục đối tượng mang hung khí, chuẩn bị "hỗn chiến" gây rối an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Theo đó, vào khoảng 22h đêm 23/12, nhóm "Ngũ Bang" gồm nhiều đối tượng, đi trên nhiều xe máy từ thị xã Điện Bàn, Quảng Nam về trung tâm TP.Đà Nẵng. Trên đường đi, nhóm này liên tục thu nhận thêm nhiều đối tượng cầm theo đao, kiếm tự chế khác đã hẹn từ trước nhập vào thành đoàn lên đến hơn 40 nam thanh, thiếu niên.

Cả nhóm này tiếp tục điều khiển xe đi trên nhiều tuyến đường trên địa bàn Đà Nẵng với mục đích tìm nhóm đối thủ người ở xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng để đánh nhau.

Để ra oai, các đối tượng kéo thành đoàn "bách phố", một số đối tượng trong đoàn không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, nẹt pô di chuyển qua khắp các tuyến đường chính, đông người của Đà Nẵng như Nguyễn Tất Thành, Như Nguyệt Trần Phú, Nguyễn Văn Linh, Điện Biên Phủ, Cầu Vượt Ngã 3 Huế, Trường Chinh... gây náo loạn, hoảng sợ cho người đi đường.

Đến khoảng 00h ngày 24/12, cả hai nhóm thanh thiếu niên đối thủ đã hẹn gặp nhau tại khu vực Cầu Đỏ (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) để so cân sức.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tại đây, nhóm thanh thiếu niên người ở xã Hòa Châu gồm 9 đối tượng đã sử dụng vỏ chai thủy tinh, đá chặn đường tấn công nhóm từ tỉnh Quảng Nam ra.

Cho đến khi lực lượng tuần tra 8394 Công an xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) phát hiện, ngăn chặn truy bắt được 1 đối tượng và 6 môtô thì cả 2 nhóm thanh thiếu niên mới bỏ chạy toán loạn.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an xã Hòa Châu, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng lập thức tổ chức lực lượng truy xét đến ngày 27 và 28/12 đã làm rõ 2 nhóm tham gia đánh nhau gồm nhóm Hòa Châu là 9 đối tượng, nhóm "Ngũ Bang" từ tỉnh Quảng Nam ra gồm hơn 40 đối tượng tham gia.

Hiện Công an huyện Hòa Vang đã truy bắt được gần 30 đối tượng để đấu tranh, củng cố tài liệu chứng cứ; tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 17 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng; bắt tạm giam 10 đối tượng trong số này có các đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam khởi tố về tội danh "Cố ý gây thương tích" cấm đi khỏi nơi cư trú vẫn tiếp tục tụ tập, gây án... đồng thời thu giữ hàng chục xe máy và hung khí, đao, kiếm tự chế.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.