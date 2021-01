T&T Group khởi công khu phức hợp nhà ở - thương mại dịch vụ tại Trung tâm TP.Long Xuyên

Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn T&T Group và các đại biểu bấm nút khởi công dự án.

Dự án Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ là dự án Công ty TNHH Vĩnh Thiện Đà Nẵng trúng đấu giá công khai quyền sử dụng đất và đã được UBND tỉnh An Giang phê duyệt kết quả tại Quyết định số 2552/QĐ-UBND ngày 4/11/2020.

Tọa lạc tại phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang, dự án có quy mô khoảng 3,5 ha, tổng vốn đầu tư gần 2.400 tỷ đồng, xây dựng 118 nhà ở kết hợp thương mại cùng tổ hợp các công trình thương mại dịch vụ hiện đại như: khách sạn, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị. Bên cạnh đó, dự án dành gần 40% diện tích đất xây dựng công viên cây xanh, hệ thống giao thông và công trình công cộng, hướng tới việc xây dựng một tổ hợp đô thị thương mại dịch vụ xanh, đồng bộ và tiên phong đón đầu xu hướng sống mới tại tỉnh An Giang hiện nay.

Nằm trên tuyến phố giao thông huyết mạch Trần Hưng Đạo và Lê Hồng Phong, sở hữu vị trí đắc địa giữa trung tâm TP.Long Xuyên, dự án khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ chắc chắc sẽ đem lại lợi ích thiết thực để phát triển kinh tế địa phương; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để kết nối các điểm đến vui chơi giải trí, trung tâm kinh tế - hành chính, văn hóa trọng điểm của tỉnh, thành phố và các tỉnh thành lân cận.

Chủ đầu tư đã giao cho đơn vị tư vấn hàng đầu của nước ngoài triển khai đồng bộ các phương án thiết kế, kết hợp hài hòa giữa tinh hoa thế giới gắn với văn hóa lịch sử của địa phương. Dự án lấy cảm hứng từ các quảng trường nổi tiếng châu Âu như Prague (Cộng hòa Séc) hay Lisbon (Bồ Đào Nha), kết hợp văn hóa miệt vườn, đặc trưng sông nước thông qua hình ảnh chợ nổi miền Tây, với ý tưởng trở thành "Phố châu Âu hoa lệ bên dòng Hậu Giang", điểm nhấn là quảng trường trung tâm với biểu tượng hoa sen và công trình khách sạn cao 25 tầng được thiết kế theo ngôn ngữ kiến trúc xanh, đạt chuẩn 5 sao.

Song hành cùng các đơn vị tư vấn nước ngoài, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Newtecons - với năng lực được chứng thực qua hàng loạt dự án đẳng cấp quốc tế, đã được T&T Group tin tưởng chỉ định làm tổng thầu cho dự án trọng điểm này.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó TGĐ Tập đoàn T&T Group phát biểu tại lễ khởi công dự án Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại TP.Long Xuyên.

Phát biểu tại lễ khởi công dự án, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group nêu rõ, An Giang là vùng đất địa linh nhân kiệt, có truyền thống lịch sử hào hùng, có nhiều tiềm năng lợi thế, và đặc biệt An Giang đã kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh cạnh tranh, an toàn, thông thoáng, thân thiện, minh bạch nhằm tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Sự kiện khởi công dự án Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại TP.Long Xuyên là dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm đầu tư của Tập đoàn T&T Group, là thành quả của công tác chỉ đạo điều hành, giải pháp đúng đắn để tạo môi trường thuận lợi, thu hút đầu tư của lãnh đạo tỉnh An Giang. Đặc biệt, chủ đầu tư cam kết tập trung mọi nguồn lực để triển khai dự án theo đúng quy định, thi công bảo đảm an toàn, chất lượng, hoàn thành dự án đúng tiến độ để đưa vào sử dụng vào 30/4/2022.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đánh giá cao năng lực của Tập đoàn T&T Group, một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, giàu kinh nghiệm và uy tín trên thương trường, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đánh giá dự án Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ là một tổ hợp đa năng hiện đại, đồng bộ với công trình kiến trúc, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị, đáp ứng nhu cầu về thương mại, dịch vụ, nhà ở cho nhân dân ở địa phương. Đồng thời, công trình này cũng tạo điểm nhấn cho TP.Long Xuyên, góp phần nâng cao chất lượng đô thị loại 1, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho Long Xuyên nói riêng và tỉnh An Giang nói chung.

Trước đó, tháng 12/2019, UBND tỉnh An Giang đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hai dự án khu đô thị mới tại thành phố Long Xuyên cho Tập đoàn T&T Group, bao gồm dự án khu đô thị mới Bình Khánh quy mô 132 ha và khu đô thị mới Vàm Cống có diện tích 128 ha. Tổng vốn đăng ký đầu tư của 2 dự án này khoảng 8.656 tỷ đồng. Sự kiện chính thức khởi công xây dựng dự án Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại TP.Long Xuyên là dấu mốc đầu tiên, khẳng định An Giang là một trong những điểm đến quan trọng trong kế hoạch phát triển lâu dài của Tập đoàn T&T Group.

Nhân sự kiện khởi công xây dựng dự án Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại tỉnh An Giang, Tập đoàn T&T Group đã trao 5 tỷ đồng ủng hộ TP.Long Xuyên thực hiện công tác an sinh xã hội và tổ chức các sự kiện chào mừng Tết nguyên đán Tân Sửu trên địa bàn thành phố.

Ông Đỗ Quang Hiển, đại diện Tập đoàn T&T Group trao 5 tỷ đồng ủng hộ TP.Long Xuyên thực hiện công tác an sinh xã hội và tổ chức các sự kiện chào mừng Tết nguyên đán Tân Sửu trên địa bàn thành phố.

Hiện tại, bên cạnh An Giang, Tập đoàn T&T Group cũng đã và đang đẩy mạnh đầu tư nhiều dự án bất động sản quy mô, đồng bộ tại khắp các tỉnh thành tiềm năng trên cả nước. Mới đây nhất, ngày 6/1/2021, T&T Group đã khởi công xây dựng dự án Trung tâm thương mại Đắk Mil tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông với tổng vốn đầu tư gần 645 tỷ đồng. Trước đó, trong năm 2020, ngay cả những thời điểm cao điểm của dịch bệnh Covid-19, T&T Group vẫn khởi công một loạt các dự án tại Hải Dương, Vĩnh Long, Quảng Trị...

Ở nhiều lĩnh vực khác, năm vừa qua, T&T Group cũng thiết lập nhiều kỷ lục, như thương vụ thu mua hạt điều lớn nhất từ trước tới nay tại Bờ Biển Ngà; khánh thành nhà máy điện mặt trời Phước Ninh (Ninh Thuận) vào tháng 6-2020 với công suất 45 MWp; hòa lưới điện quốc gia 3 nhà máy điện mặt trời Hồng Liêm 3 (Bình Thuận); Thiên Tân 1.2, Thiên Tân 1.3 (Ninh Thuận) vào cuối năm 2020 có tổng công suất 200 MWp…