TT-Huế: Cảng Thuận An bị xử phạt vì “quên” lập báo cáo bảo vệ môi trường

Ngày 11/4, theo tin từ Thanh tra Sở TNMT tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Cảng Thuận An (phường Thuận An, TP.Huế) vì vi phạm pháp luật về môi trường.

Theo đó, Công ty Cổ phần Cảng Thuận An bị xử phạt 17 triệu đồng do không lập báo cáo bảo vệ môi trường.

Công ty Cổ phần Cảng Thuận An bị xử phạt 17 triệu đồng do không lập báo cáo bảo vệ môi trường. Ảnh: CVHH.

Cụ thể, từ năm 2022 đến nay, trong quá trình quản lý, vận hành cảng, Công ty Cổ phần Cảng Thuận An không lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm theo quy định. Trong các năm 2020 và 2021, doanh nghiệp này cũng không triển khai báo cáo quan trắc với lý do cảng hoạt động cầm chừng vì dịch Covid-19.

Liên quan đến Công ty Cổ phần Cảng Thuận An, thời gian qua, người dân sống xung quanh khu vực cảng này liên tiếp phản ánh đến cơ quan chức năng về tình trạng ô nhiễm môi trường. Theo phản ánh của người dân, tình trạng ô nhiễm môi trường này xuất phát từ việc vận chuyển than từ Lào về cảng Thuận An.

Nhận được chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở TNMT tỉnh vừa tiến hành lấy mẫu không khí và mẫu nước mặt tại các khu vực liên quan để kiểm định, đánh giá chất lượng môi trường.