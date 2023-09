TT-Huế: Giúp đỡ người đi đường gặp khó khăn trong mưa lớn, CSGT được gửi thư cảm ơn xúc động

Chiều 6/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được lá thư cảm ơn của anh Trần Văn Khánh (SN 1993, trú quận Liên Chiểu, TP,Đà Nẵng) sau khi anh Khánh được lực lượng CSGT giúp đỡ trên đường về quê.

Cán bộ Đội CSGT số 1- Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế giúp đỡ 2 bố con anh Trần Văn Khánh. Ảnh: CTV.

Anh Trần Văn Khánh cho biết, trước đó, anh điều khiển xe máy chở con trai 4 tuổi từ TP.Đà Nẵng về quê ở tỉnh Quảng Bình. Khi đến Km 20+800 tuyến quốc lộ 1A tránh TP.Huế thì gặp trời mưa lớn. Lúc này xe máy do anh Khánh điều khiển hết xăng nên anh phải dắt xe trên đường.

Phát hiện anh Khánh dắt xe máy chở con dưới trời mưa, tổ CSGT thuộc Đội CSGT số 1- Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang làm nhiệm vụ ở khu vực này đã tiếp cận thăm hỏi và giúp đỡ.

Bố con anh Trần Văn Khánh được tổ CSGT mua xăng và hỗ trợ nước uống, bánh, sữa, giúp hành trình về quê an toàn. Ảnh: CTV.

Tổ CSGT đưa hai bố con anh Khánh vào chỗ nghỉ tránh mưa, đồng thời một cán bộ CSGT chạy đến cây xăng mua xăng đổ vào xe máy của anh Khánh. Tổ CSGT cũng hỗ trợ bánh, sữa, nước uống giúp anh Khánh và con trai tiếp tục hành trình về quê an toàn.

"Hành động giúp đỡ kịp thời của các cán bộ CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khiến bố con tôi rất biết ơn và cảm kích. Xin gửi lời cảm ơn đến các cán bô, chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ trên đường đã tận tình giúp đỡ những người đi đường không may gặp khó khăn như hai bố con tôi", anh Khánh viết trong lá thư gửi Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.