TT-Huế đề nghị thành lập thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2021

Ngày 4/7, Đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế.

Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ cho biết, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trong 6 tháng đầu năm, tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh đạt 0,38% so với cùng kỳ, chỉ đạt 43,56% kế hoạch; tổng thu ngân sách 3.826,2 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 9,93% so với cùng kỳ. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 39,5% kế hoạch. Các dự án trọng điểm quốc gia tiếp tục được thi công và hoàn thiện. Công tác bồi thường và hỗ trợ cho các hộ dân thuộc đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế (giai đoạn 1) đã cơ bản hoàn thành.

Đoàn công tác của Quốc hội làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Phan Ngọc Thọ cho biết, hiện tỉnh đang quyết liệt chỉ đạo triển khai một số nội dung của Nghị quyết số 54-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tuy nhiên, trong quá trình điều hành, quản lý và xây dựng phát triển, tỉnh đã gặp khá nhiều khó khăn do phải bảo tồn các di sản văn hóa, cùng với nhu cầu phát triển kinh tế để nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Bên cạnh đó, theo quy định tại Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 và NQ 1211/2016/UBTVQH13 về đánh giá phân loại đô thị và phân loại đơn vị hành chính chưa đề cập đến yếu tố đặc thù di sản trong quá trình phát triển đô thị, cụ thể về tiêu chí quy mô và mật độ dân số càng cao chiếm trọng số lợi thế.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại buổi làm việc.

Theo ông Thọ, tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét ban hành các nghị quyết riêng cho tỉnh về các nội dung: Mở rộng địa giới hành chính TP.Huế; xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô Huế và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế; thành lập thành phố Thừa Thiên Huế - thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2021, các chỉ tiêu, tiêu chuẩn khác Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành vào năm 2025; có cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Bên cạnh đó, Thừa Thiên Huế đề nghị cho phép tỉnh được sử dụng 100% phí tham quan nộp ngân sách nhà nước để trùng tu, bảo tồn phát huy giá rị danh lam thắng cảnh, di tích và công trình trên địa bàn tỉnh...

Đoàn công tác Quốc hội đi khảo sát thực tế công tác giải phóng mặt bằng khu vực Thượng Thành thuộc di tích Kinh thành Huế.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh trong phát triển kinh tế thời gian qua và những tháng đầu năm 2020. Ghi nhận sự nỗ lực của tỉnh trong việc tập trung xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô Huế và bản sắc văn hóa Huế, ông Hiển đồng tình với hướng đi của tỉnh và cho rằng cần có cơ chế đặc thù để thực hiện mục tiêu này. Theo ông Hiển, Thừa Thiên Huế cần phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện bộ tiêu chí, kiến nghị các cơ chế, chính sách đặc thù để báo cáo Chính phủ và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét.

Về dự án di dời dân cư, giải phòng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế, ông Hiển đề nghị tỉnh quan tâm đến công tác duy tu, tôn tạo và bảo tồn di tích sau khi hoàn thành việc di dời, có phương án về tài chính dài hơi, căng cơ, đầy đủ trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội trong kỳ họp thứ X, Quốc hội khóa XIV sắp tới…