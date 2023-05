TT-Huế: Du khách được chủ quán nước trả lại túi xách bỏ quên chứa nhiều tài sản giá trị

Chiều ngày 1/5, Công an phường Hương Long, TP.Huế tiến hành các thủ tục trao trả lại tài sản cho anh Điền Văn Bắc (SN 1986, trú tại xã Hương Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An)- là du khách đến Huế tham quan không may bị thất lạc tài sản.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 1/5, anh Bắc cùng gia đình đi tham quan tại chùa Thiên Mụ (thuộc phường Hương Long, TP.Huế). Tại đây, trong quá trình tham quan, gia đình anh Bắc ghé vào quán nước giải khát của chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 1979, trú tại phường Hương Long).

Chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung trao trả lại tài sản cho du khách Điền Văn Bắc. Ảnh: Công Quang.

Lúc ra về, anh Bắc bỏ quên một túi xách bên trong có 2 điện thoại Samsung Galaxy A50 và Samsung Galaxy A51 cùng nhiều tài sản giá trị khác.

Phát hiện du khách bỏ quên tài sản, chị Nhung nhanh chóng liên hệ Công an phường Hương Long để tìm người trả lại.

Đến 15h ngày 1/5, Công an phường Hương Long đã xác định được người bị thất lạc tài sản là Điền Văn Bắc và làm các thủ tục để trao trả tài sản cho du khách này.

Nhận lại được tài sản, anh Bắc bày tỏ niềm vui mừng, gửi lời cảm ơn đến chị Nhung vì đã có nghĩa cử đẹp và cảm ơn lực lượng Công an phường Hương Long về tinh thần trách nhiệm giúp anh nhận lại tài sản.