TT-Huế: Hàng chục nhà dân tốc mái, nhiều người bị thương do lốc xoáy

Chiều 25/9, theo tin từ UBND phường Thuận An, TP.Huế, trận lốc xoáy xảy ra vào sáng cùng ngày đã khiến hàng chục nhà dân trên địa bàn thị trấn bị thiệt hại.

Trận lốc xoáy cường độ mạnh quét qua địa phận tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An vào khoảng 9h ngày 25/9. Trận lốc xoáy đã khiến 35 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có nhiều nhà bị tốc mái hoàn toàn, 3 người dân bị thương.

Trận lốc xoáy đã khiến 35 ngôi nhà ở phường Thuận An, TP.Huế bị tốc mái, 3 người dân bị thương. Ảnh: B.P.

Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều động 22 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện phối hợp với chính quyền địa phương giúp người dân lợp lại nhà cửa. Những người dân bị thương đang điều trị tại Trạm y tế phường Thuận An.

Cùng ngày, trận lốc xoáy cường độ mạnh quét qua xã Quảng Thành (huyện Quảng Điền) đã khiến khoảng 40 ngôi nhà của người dân ở các thôn Thạch Điền, Thành Trung và Tây Thành bị thiệt hại. Trong đó, đã có khoảng 15 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn.

Hiện chính quyền xã Quảng Thành đã cử lực lượng đến các thông phối hợp với người dân khắc phục hậu quả lốc xoáy. Tuy nhiên, thời tiết mưa lớn đang khiến việc lợp lại các nhà cửa bị thiệt hại gặp nhiều khó khăn.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế giúp người dân phường Thuận An, TP.Huế lợp lại nhà cửa bị tốc mái do lốc xoáy. Ảnh: B.P.

Từ 1h ngày 25/9, khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa đo được từ 1h đến 7h ngày 25/9 tại xã Hương Phú (huyện Nam Đông) 134,6mm, thị trấn Khe Tre (huyện Nam Đông) 112mm, xã Lộc An (huyện Phú Lộc) 93,4mm, xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) 85,2mm, TP.Huế 51,2mm.

Mưa lớn kéo dài đã gây ngập cục bộ tại các vùng thấp trũng và khu đô thị ở tỉnh, gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại, tài sản của người dân. Tại TP.Huế, vào khoảng 9h ngày 25/9 đã có rất nhiều tuyến đường bị ngập do mưa lớn, nước mưa không thoát kịp. Tại khu đô thị mới An Vân Dương, nhiều đoạn đường bị ngập khá nặng khiến các phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều xe mô tô bị chết máy.

Tuyến đường Dương Văn An, TP.Huế bị ngập khá nặng trong sáng 25/9 khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Ảnh: Trần Hòe.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, từ nay đến ngày 27/9 ở tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa của cả đợt phổ biến 100-250mm, có nơi trên 350mm. Từ chiều tối và đêm 25/9, các huyện Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền và vùng ven biển TP.Huế gió mạnh dần lên cấp 4-5, giật cấp 6-7; thị xã Hương Trà, Hương Thủy và huyện Phong Điền có gió mạnh cấp 3-4, giật cấp 5, cấp 6; huyện A Lưới, Nam Đông có gió cấp 3, có lúc cấp 4, giật cấp 5, cấp 6.