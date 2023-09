TT-Huế: Mưa lớn gây ngập nhiều nơi, tạm hoãn 2 chương trình văn hóa nghệ thuật

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, từ 1h ngày 25/9, khu vực tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa đo được từ 1h đến 7h ngày 25/9 tại xã Hương Phú (huyện Nam Đông) 134,6mm, thị trấn Khe Tre (huyện Nam Đông) 112mm, xã Lộc An (huyện Phú Lộc) 93,4mm, xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) 85,2mm, TP.Huế 51,2mm.

Tuyến đường tại khu đô thị mới An Vân Dương bị ngập úng do mưa lớn khiến xe máy của người dân bị chết máy, phải dắt bộ. Ảnh: Trần Hòe

Mưa lớn kéo dài gây nguy cơ xảy ra ngập cục bộ tại các vùng thấp trũng và khu đô thị ở tỉnh, đặc biệt là tại TP.Huế, huyện Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, Phong Điền và thị xã Hương Trà. Độ sâu ngập lớn nhất được dự báo là từ 0,3-0,5m. Ngập lụt xảy ra tại các tuyến đường vũng thấp trũng, ảnh hưởng đến giao thông đi lại, tài sản của người dân.

Tuyến đường Dương Văn An, TP.Huế bị ngập khá nặng trong sáng 25/9 khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Ảnh: Trần Hòe

Theo ghi nhận của PV, tại TP.Huế, đến khoảng 9h ngày 25/9 đã có rất nhiều tuyến đường bị ngập do mưa lớn, nước mưa không thoát kịp. Tại khu đô thị mới An Vân Dương, nhiều đoạn đường bị ngập khá nặng khiến các phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều xe mô tô bị chết máy. Nhiều người dân sống tại các khu chung cư trong khu đô thị mới An Vân Dương đã đưa xe ô tô đến đậu ở các điểm cao nhằm tránh tình trạng xe bị ngập nước.

Học sinh ở TP.Huế thời điểm tan trường sau đợt mưa lớn. Ảnh: Trần Hòe

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan này đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển sử dụng thông tin tìm kiếm cứu nạn thông báo cho các phương tiện tàu thuyền hoạt động trên biển biết về diễn biến, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để các phương tiện chủ động vòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Nhiều tuyến đường ở khu đô thị mới An Vân Dương bị ngập do nước mưa thoát chậm. Ảnh: Trần Hòe

Đến sáng 25/9, số phương tiện tàu thuyền của tỉnh đang hoạt động ở vùng biển là 25 phương tiện với 206 lao động, trong đó có 19 tàu thuyền xa bờ với 182 lao động, 6 tàu thuyền hoạt động ven biển với 24 lao động. Các phương tiện tàu thuyền này đang đánh bắt ở khu vực biển Quảng Trị - Thừa Thiên Huế, cách bờ khoảng 40 - 65 hải lý.

Người dân ở khu đô thị mới An Vân Dương đưa xe ô tô đến đậu trên đường Tố Hữu để tránh bị ngập nước do mưa lớn. Ảnh: Trần Hòe

Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tổ chức bắn pháo hiệu tại 5 điểm để kêu gọi tàu thuyền vào bờ, gồm: Đồn biên phòng Phong Hải, Trạm kiểm soát biên phòng Thuận An, Hải đội 2, Đồn biên phòng Vinh Hiền và Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây.

Trước tình trạng mưa lớn kéo dài, sáng 25/9, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã thông báo tạm hoãn các hoạt động trong khuôn khổ Hội Đèn lồng – Huế 2023 trong các ngày 25 và 26/9 và chương trình nghệ thuật quảng diễn tuồng Huế "Ngàn xưa âm vọng". Các chương trình này sẽ được tiếp tục diễn ra khi thời tiết thuận lợi.