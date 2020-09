TT-Huế khẩn trương sơ tán hơn 106.000 người, học sinh toàn tỉnh nghỉ học

Trưa 17/9, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, toàn tỉnh có 659 phương tiện tàu thuyền khai thác biển, trong đó 390 tàu xa bờ, còn lại là tàu cỡ trung, cỡ nhỏ. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã phối hợp với các đơn vị, địa phương ven biển sử dụng phương tiện thông tin tìm kiếm cứu nạn, liên lạc đài trực canh để thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết về diễn biến của bão gió mạnh để chủ động phòng tránh. Đến 7h ngày 17/9 còn 38 phương tiện/330 lao động chưa vào bờ, dự kiến đến 14h cùng ngày sẽ kêu gọi tất cả các tàu thuyền vào neo đậu an toàn.

Ngư dân Thừa Thiên Huế đưa tàu cá vào bờ neo đậu phòng tránh bão số 5.

UBND các huyện, thị xã và thành phố ở Thừa Thiên Huế đang tiến hành sơ tán, di dời các hộ dân vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bão, lũ lụt, nước dâng do bão đến nơi an toàn. Toàn tỉnh có 28.128 hộ dân với 106.612 khẩu cần sơ tán, di dời. Trong đó, có 17.506 hộ với 64.307 khẩu cần sơ tán đến nhà hàng xóm kiên cố, 10.518 hộ với 42.534 khẩu cần di dời đến các khu vực tập trung. Việc di dời dân phục vụ phòng chống bão số 5 đang được khẩn trương thực hiện và dự kiến hoàn thành vào trước 19h ngày 17/9.

Neo đậu tàu cá phòng chống bão số 5 tại âu thuyền Phú Thuận, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế.

Để chủ động ứng phó và phòng tránh thiệt hại do bão số 5, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành văn bản thống nhất cho học sinh từ cấp mầm non cho đến trung học phổ thông ở tỉnh nghỉ học trong 2 ngày 18 và 19/9. Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đề nghị các trường đại học, cao đẳng, trung cấp ở tỉnh căn cứ vào diễn biến của cơn bão để quyết định cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho cán bộ, giáo viên, sinh viên, học sinh.

Sở Công Thương tỉnh đã có phương án dự trữ cấp tỉnh về lương thực thực phẩm, công nghệ phẩm, vật tư thiết yếu phục vụ phòng chống thiên tai với số lượng 100 tấn mỳ ăn liền, 100 tấn gạo, 35.000 thùng nước đóng chai, 2,2 triệu lít xăng, 2,3 triệu lít dầu diezen, 30 ngàn lít dầu hỏa, 70 tấn tôn lợp, 2,5 tấn đinh vít, 2,5 tấn dây thép. Ngoài ra, các địa phương tự dự trữ tại cấp huyện, cấp xã và vận động người dân dự trữ lương thực thực phẩm đảm bảo 7 ngày khi có thiên tai xảy ra.

Tàu cá đánh bắt xa bờ về cập cảng Thuận An ở Thừa Thiên Huế tranh thủ bán cá để về neo đậu phòng chống bão.

Đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đang có lượng lớn diện tích sản xuất nông nghiệp chưa thu hoạch, trong đó có hơn 482ha sắn, 684ha khoai lang, 67ha ném, 1.342 ha hoa màu trồng theo...

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, dự báo thời tiết tỉnh trên đất liền từ ngày 18/9 gió bão mạnh dần lên cấp 9- 10, giật cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 - 11, giật cấp 13. Vùng biển tỉnh từ chiều 17/9 có gió bão mạnh dần lên cấp 10-11, giật cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11- 12, giật cấp 14, biển động dữ dội. Sóng biển cao từ 3,0 – 5,5m, vùng gần tâm bão 4,0 – 6,5m, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Do ảnh hưởng của bão số 5 nên từ đêm 17/9 đến đêm 18/9 tại Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, có nơi trên 400mm.