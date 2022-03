Cụ thể, vào khoảng 14h ngày 31/3, trên địa bàn xã Vinh Hiền xảy ra lốc xoáy cường độ mạnh. Lốc xoáy quét qua địa bàn các thôn Hiền Hòa, Hiền An 1 và Hiền Vân 2 khiến 27 nhà dân bị tốc mái, 7 chiếc thuyền và ghe đánh cá bị chìm, 4 người dân bị thương.

Một nhà dân ở xã Vinh Hiền bị tốc mái hoàn toàn do trận lốc xoáy cường độ mạnh vào chiều 31/3. Ảnh: V.V.

Trong số 27 nhà dân bị tốc mái có 9 nhà dân ở thôn Hiền Hòa 2, 11 nhà dân ở thôn Hiền An 1 và 7 nhà dân ở thôn Hiền Vân 2. Trong số các nhà dân bị thiệt hại có nhiều nhà bị tốc mái hoàn toàn.

7 chiếc thuyền và ghe bị chìm ở xã đều của ngư dân thôn Hiền Hòa 2. Về 4 người dân bị thương, có 3 người dân thôn Hiền An 1 và 1 người dân thôn Hiền Hòa 2. Hiện lực lượng xung kích địa phương đang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lốc xoáy gây ra.

Trận lốc xoáy đã khiến 27 nhà dân ở xã Vinh Hiền bị tốc mái, 7 chiếc thuyền và ghe đánh cá bị chìm, 4 người dân bị thương. Ảnh: V.V.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, ngày 31/3, tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, rải rác mưa rất to và dông. Dự báo từ nay đến ngày 3/4, tại tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, rải rác mưa rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, đây là đợt mưa có vũ lượng và cường độ lớn, lũ trái mùa, nên người dân phải chủ động tránh xa khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và có các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp…