Ngày 4/5, Đồn Biên phòng Lăng Cô (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, lực lượng của Đồn vừa phối hợp với các lực lượng liên quan thả cá thể vích có trọng lượng "khủng" về môi trường tự nhiên.

Cá thể vích nặng khoảng hơn 100kg vừa được ngư dân ở thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) bắt được tại đầm Lập An. Ảnh: B.P.

Cá thể vích này do ông Nguyễn Hữu Lai (trú tổ dân phố An Cư Đông 2, thị trấn Lăng Cô) bắt được trên khu vực đầm Lập An (thị trấn Lăng Cô).

Trước đó, trong lúc khai thác thủy sản ở giữa khu vực đầm Lập An, ông Nguyễn Hữu Lai phát hiện cá thể vích nặng khoảng hơn 100kg và bắt đưa vào bờ.

Cá thể vích "khủng" được thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: B.P.

Sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Lăng Cô đã cử 4 cán bộ phối hợp với chính quyền địa phương và Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân thả cá thể vích về với môi tự nhiên tại bờ biển thị trấn Lăng Cô.

Vích là một loài thuộc họ rùa biển được liệt kê vào danh sách những loài bị tổn thương và cấm buôn bán do số lượng đang bị giảm sút bởi môi trường sống bị ô nhiễm và tình trạng săn bắt quá mức. Tại Việt Nam, vích là động vật quý hiếm thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp trong Sách Đỏ.