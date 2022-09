TT-Huế: Ô tô đâm vào cửa hàng rồi lật ngửa, 2 người trọng thương

Sáng 9/7, theo tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, vào sáng cùng ngày, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên địa bàn tỉnh khiến 2 người bị trọng thương.

Hiện trường vụ xe ô tô lao đâm vào cửa hàng rồi lật ngửa xảy ra lúc 1h30 trên quốc lộ 1A ở Thừa Thiên Huế. Ảnh: NDCC.

Cụ thể, vào khoảng 1h30 ngày 7/9, xe ô tô 75A- 090.66 do anh Nguyễn Hồ Hải Sơn (SN 1989 trú tại đường 14, Khu đô thị An Cựu City, phường An Đông, TP.Huế) điều khiển, chở theo anh Trần Tiến (SN 1990, trú 63 Lê Trung Đình, phường Thuận Lộc, TP.Huế) lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng TP.Huế đi huyện Phú Lộc.

Khi xe chạy đến km 843+50 quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã thủy phù (thị xã Hương thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) thì va chạm vào dải phân cách giữa đường rồi lao sang lề đường trái. Tiếp đó, xe ô tô đâm vào cửa hàng vật liệu xây dựng Hiền Châu nằm bên đường.

Vụ tai nạn giao thông đã khiến 2 người bị trọng thương. Ảnh: NDCC.

Sau khi đâm vào cửa hàng, xe ô tô bị lật ngửa. Hậu quả, anh Nguyễn Hồ Hải Sơn và anh Trần Tiến đều bị trọng thương, phải cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Vụ tai nạn cũng khiến hệ thống cửa cuốn và nhiều vật liệu xây dựng của cửa hàng Hiền Châu bị hư hại.

Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.