TT-Huế thông tin về vụ sai phạm tiền tỷ 4 năm chưa điều tra xong

Về vụ tham ô, gây thất thoát tiền tỷ xảy ra tại xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế), Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa cung cấp thông tin về tình hình điều tra, xử lý vụ việc này.

Theo ông Hoàng Việt Cường- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, vụ việc này tỉnh đã đôn đốc cơ quan chức năng vào cuộc, nhưng đến thời điểm hiện tại cơ quan công an vẫn chưa có kết luận. Cụ thể, ông Cường cho hay, theo trả lời từ phía Công an thị xã Hương Thủy, hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra, xác minh vụ việc và chưa có kết luận điều tra.

Bí thư Đảng ủy xã Thủy Thanh Trần Duy Khánh (ngoài cùng bên phải) tại một cuộc họp của xã.

Ông Cường cũng cho biết, lâu nay vụ việc được Cổng thông tin điện tử thuộc Văn phòng UBND tỉnh theo dõi theo hướng thông tin báo chí, và hiện vụ việc được chuyển cho Phòng Nội chính (thuộc Văn phòng UBND tỉnh) theo dõi.

Trước đó, trước thông tin từ báo chí phản ánh công tác điều tra vụ việc bị kéo dài và có nhiều dấu hiệu khuất tất, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhiều lần có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị chỉ đạo thực hiện làm rõ.

Vào ngày 10/12/2019, Công an thị xã Hương Thủy đã có văn bản số 283/BC- CATX-ĐTKT gửi Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trả lời về vụ việc. Tại văn bản này, Công an thị xã Hương Thủy cho biết, trong quá trình tiếp nhận vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an thị xã đã tích cực điều tra xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ những dấu hiệu sai phạm. Tuy nhiên, do vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp nên phải có thời gian điều tra, giám định để kết luận.

Lúc đó, Công an thị xã Hương Thủy cho hay, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, khi có kết luận điều tra cơ quan công an sẽ tiến hành họp liên ngành với VKSND và TAND thị xã. Theo Công an thị xã Hương Thủy, việc gia hạn thời gian thẩm tra xác minh được VKSND thị xã phê chuẩn.

Như Dân Việt đã phản ánh, vào tháng 6/2016, Thanh tra thị xã Hương Thủy chuyển hồ sơ đề nghị Công an thị xã Hương Thủy điều tra làm rõ dấu hiệu tội phạm của ông Trần Duy Khánh - Bí thư Đảng ủy xã Thủy Thanh và một số cán bộ xã này. Trong đó, ông Khánh bị đề nghị điều tra hành vi tham ô tài sản, buông lỏng quản lý gây thất thoát ngân sách Nhà nước, khi còn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã Thủy Thanh.

Trước đó, Thanh tra thị xã Hương Thủy phát hiện ông Khánh cùng một số người liên quan thiếu tinh thần trách nhiệm trong quản lý ngân sách, đầu tư cơ bản, lợi dụng quyền hạn để vụ lợi cá nhân, lập quỹ trái phép để tham ô trên 600 triệu đồng và làm thất thoát ngân sách Nhà nước 864 triệu đồng.

Một trong những sai phạm nghiêm trọng của ông Khánh xảy ra khi xã Thủy Thanh xây dựng nhà tưởng niệm và nghĩa trang liệt sĩ. Với cương vị Chủ tịch UBND xã, ông Khánh chỉ đạo kế toán để ngoài sổ sách hơn 246 triệu đồng và không công khai đầy đủ kê chi cho cá nhân, không lưu chứng từ khi chi, lập hồ sơ nhận tiền giả để chiếm dụng trên 55 triệu đồng.

Liên quan đến công trình này, trong giai đoạn từ năm 2012-2014, ông Khánh đã chi số tiền từ quỹ đền ơn đáp nghĩa và ngân sách để trồng cây tại nhà tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ xã với tổng số tiền trên 345 triệu đồng, nhưng đến nay chỉ còn 12 cây sống, tổng trị giá khoảng 45 triệu đồng. Quá trình thanh tra, cơ quan chức năng khẳng định, việc thiết kế trồng cây ở đây gây lãng phí lớn.

Năm 2011 - 2015, xã Thủy Thanh được cấp hơn 530 triệu đồng để thực hiện các công trình xây dựng cơ bản. Ông Khánh và kế toán ngân sách UBND xã là bà Trần Thị Minh Thắm đã lập bảng kê nội dung khống để chiếm dụng hơn 283 triệu đồng.

Ngoài ra, hầu hết các chứng từ thanh toán sửa chữa thường xuyên giá trị dưới 20 triệu đồng của UBND xã Thủy Thanh, kế toán xã là bà Nguyễn Thị Hạnh có dấu hiệu lập hồ sơ, chứng từ giả mạo thanh toán chuyển khoản vào tài khoản đứng tên chồng mình để chiếm đoạt tiền theo chỉ đạo của ông Khánh.

Trên cơ sở nội dung kết luận, kiến nghị xử lý của Thanh tra thị xã và xét đề nghị của UBND xã Thuỷ Thanh tại tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 16/5/2018 về việc xử lý kỷ luật một số cán bộ, công chức xã vi phạm theo Kết luận số 110/KL-TTr ngày 24/5/2016 của Thanh tra thị xã, UBND thị xã đã thành lập Hội đồng kỷ luật thị xã và tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật về mặt chính quyền đối với các cá nhân có liên quan.

Theo đó, ông Trần Duy Khánh - Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chủ tịch UBND xã Thuỷ Thanh nhiệm kỳ 2011-2016 và bà Trần Thị Minh Thắm - Công chức Tài chính, kế toán xã cùng bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Ông Nguyễn Ích Ánh - Phó Chủ tịch HĐND xã, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2011-2016 và bà Nguyễn Thị Hạnh - Công chức Tài chính, kế toán phường Thủy Dương, nguyên công chức Tài chính, kế toán xã Thuỷ Thanh bị kỷ luật khiển trách. Ngoài ra, về mặt kỷ luật Đảng, các tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Hương Thủy đã tiến hành xem xét, quyết định xử lý các hình thức kỷ luật đối với từng cán bộ, đảng viên nêu trên.

Mặc dù đã có những sai phạm rất nghiêm trọng như kết luận thanh tra đã nêu, nhưng đến thời điểm hiện tại, sau 4 năm kể từ khi Thanh tra thị xã Hương Thủy chuyển hồ sơ Công an thị xã Hương Thủy, ông Trần Duy Khánh và các cán bộ liên quan vẫn được "ung dung". Tình trạng này khiến dư luận nghi ngờ các cá nhân sai phạm được bao che và Công an thị xã Hương Thủy thiếu trách nhiệm trong điều tra vụ việc.