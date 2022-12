TT-Huế: Tìm thấy người bị lũ cuốn mất tích, là Bí thư Đảng ủy xã

Sáng 3/12, ông Nguyễn Ngọc Sinh – Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, người bị nước lũ cuốn trôi mất tích khi đi qua đoạn gần cầu Khe Thị (thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) là ông Phan Minh Tâm- Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lộc.

Theo ông Sinh, thi thể của ông Phan Minh Tâm đã được tìm thấy vào lúc 6h ngày 3/12 và lực lượng chức năng đang đưa về lo hậu sự.

Thi thể ông Phan Minh Tâm- Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lộc (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) được tìm thấy sau khi bị lũ cuốn mất tích. Ảnh: CTV.

"Đồng chí Tâm ngày 2/12 đi về UBND huyện Phú Lộc để họp. Khi đi về đồng chí không may bị nước cuốn trôi", ông Sinh cho biết thêm.

Như tin đã đưa, vào khoảng 13h ngày 2/12, lực lượng chức năng huyện Phú Lộc nhận được thông tin có 1 người dân điều khiển xe máy khi đi qua đường liên thôn ở gần cầu Khe Thị không may bị nước lũ cuốn mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Lộc phối hợp với các lực lượng liên quan nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức tìm kiếm.

Mưa lớn trong ngày 2/12 đã khiến nhiều nơi ở huyện Phú Lộc bị ngập sâu, giao thông chia cắt. Tại xã Lộc Trì, mưa lớn ở vùng núi khiến nước lũ dâng cao làm ngập hơn 1.000 hộ dân. Các tuyến đường ở xã bị ngập 60-70cm, nhiều nhà bị nước tràn vào khoảng 20cm.

Đoạn quốc lộ 1A qua thôn Cao Đôi Xã, xã Lộc Trì đã bị ngập khoảng 50cm, kéo dài gần 200m. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, lực lượng CSGT đã phân luồng, hướng dẫn xe cộ qua lại. Các xe ôtô dưới 7 chỗ ngồi và xe máy được yêu cầu tạm ngừng lưu thông qua đoạn đường bị ngập.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các địa phương ở tỉnh trong ngày 2/12 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Riêng tại huyện Phú Lộc có mưa to đến rất to, đặc biệt khu vực núi Bạch Mã mưa như trút nước với lưu lượng đo được từ 13h đến 15h ngày 2/12 là 80mm.