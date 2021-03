TT-Huế: Triệt phá ổ ma túy tại nhà nghỉ, bắt giữ 46 đối tượng nam nữ

Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh triệt xóa tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ Phượng Hồng (số 7 Phùng Chí Kiên, TP.Huế).

Qua test nhanh, cơ quan công an phát hiện 44/46 đối tượng tại đây dương tính với chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 1h30 ngày 29/3, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra, phát hiện tại nhà nghỉ Phượng Hồng có 7 phòng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, cơ quan công an phát hiện 44/46 đối tượng tại đây dương tính với chất ma túy. Công an thu giữ tại hiện trường 6 gói chứa viên nén và tinh thể màu trắng, nhiều viên nén màu xanh và 21,1 triệu đồng cùng nhiều dụng vụ phục vụ cho việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện cơ quan công an đã bắt giữ 46 đối tượng liên quan tại tụ điểm ma túy nhà nghỉ Phượng Hồng.

Hiện cơ quan công an đã bắt giữ 46 đối tượng liên quan tại tụ điểm ma túy này. Các đối tượng bị bắt giữ gồm 29 nam và 17 nữ, trong đó có 41 đối tượng là khách thuê phòng, 4 nhân viên và 1 chủ nhà nghỉ.

Qua công tác điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ Phượng Hồng do Trần Thị Hồng Nhung (SN 1997) quản lý, điều hành. Nhung đã thuê các đối tượng Lê Thiện và Nguyễn Xuân Hà làm nhân viên lễ tân để sắp xếp, bố trí phòng, đèn chiếu sáng, loa, âm ly, các dĩa sứ hình tròn, ống hút thuốc, bật lửa ga, thuốc lá… phục vụ cho việc sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng thuê ở nhà nghỉ.

Ngoài ra, các đối tượng Thiện và Hà còn cấu kết thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho khách có nhu cầu khi đến nhà nghỉ. Vào thời gian ban đêm, các đối tượng rủ nhau tụ tập đến nhà nghỉ Phượng Hồng để thuê phòng và cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy.

