TT-Huế: Triệu tập nhóm quái xế lạng lách, đánh võng làm làm náo loạn đường phố

Tối 29/10, Công an TP.Huế cho biết, cơ quan này đã triệu tập nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất an ninh trật tự và nguy hiểm cho những người tham gia giao thông xảy ra trên địa bàn.

Nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, nẹt pô làm náo loạn đường phố ở TP.Huế bị triệu tập. Ảnh: C.Q.

Trước đó, sáng 29/10, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn video clip ghi lại hình ảnh nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô và tự gây tai nạn trên đường phố ở Huế. Nhiều người xem đoạn clip bức xúc về thái độ, hành vi vi phạm luật giao thông của nhóm đối tượng này.

Đến chiều 29/10, Công an TP.Huế làm rõ nhóm thanh, thiếu niên trên trong video clip trên. Đó là các đối tượng: Võ Trung Thắng (SN 2003, trú phường An Cựu, TP.Huế), Đặng Nguyễn Phúc Minh, Nguyễn Thiện Lân (cùng SN 2005 và cùng trú tại phường An Tây, TP.Huế) và Phan Văn Vũ Hoàng (SN 2005, trú tại phường Phước Vĩnh, TP.Huế).

Công an lấy lời khai nhóm đối tượng quái xế đã có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô làm náo loạn đường phố ở Huế. Ảnh: C.Q.

Qua test nhanh ma túy nhóm đối tượng, trường hợp Đặng Nguyễn Phúc Minh dương tính với ma túy.

Theo số liệu thống kê, từ đầu năm 2022 đến nay, Công an TP.Huế đã lập biên bản xử lý hơn 1.700 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ, xử phạt vi phạm hành chính hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, xử lý 526 trường hợp chưa đủ tuổi điểu khiển phương tiện tham gia giao thông, 1.120 trường hợp không có giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký xe, 33 trường hợp lạng lách, đánh võng và 56 trường hợp nẹt pô.