TT-Huế: Xử lý hàng loạt người vi phạm nồng độ cồn tại các tuyến đường tập trung nhiều quán nhậu

Ngày 6/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau thời gian ngắn của đợt ra quân cao điểm xử lý vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng của đơn vị đã phát hiện, xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm.

Lực lượng CSGT ở Thừa Thiên Huế lập chốt kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn. Ảnh: H.N.

Từ ngày 1/3, Phòng CSGT phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập các tổ công tác tuần tra kiểm soát, lập các chốt kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn. Từ 18h đến 23h hàng ngày, các tổ công tác gồm lực lượng CSGT và cảnh sát cơ động phối hợp tuần tra lưu động tại những địa bàn tập trung nhiều cơ sở dịch vụ ăn uống, giải trí (nhà hàng, quán nhậu, quán karaoke…) và các tuyến đường trong nội ô TP.Huế, các tuyến đường chính tại trung tâm các huyện, thị xã để kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn.

Sau 5 ngày ra quân cao điểm, đã phát hiện, xử lý 101 trường hợp điều khiển phương tiện giao thông vi phạm về nồng độ cồn, tạm giữ 11 xe ô tô và 90 xe mô tô vi phạm.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, thời gian tới đơn vị tiếp tục phối hợp với công an các cơ quan công an cấp huyện, thị xã, thành phố và các lực lượng chức năng khác đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn trên địa bàn toàn tỉnh. Việc ra quân cao điểm xử lý vi phạm về nồng độ cồn ở tỉnh sẽ được thực hiện đến hết năm 2023.