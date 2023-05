TT-Huế: Xử phạt hàng chục triệu đồng vụ vi phạm pháp luật về xuất bản

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 cá nhân và 1 doanh nghiệp dịch vụ in ấn trên địa bàn vi phạm pháp luật trong lĩnh vực in ấn, xuất bản.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế làm việc với đại diện doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực xuất bản. Ảnh: C.A.

Trước đó, ông H.B.L (trú phường Gia Hội, TP.Huế) tập hợp các bài viết đã được đăng tải trên tài khoản Facebook cá nhân gửi đến Công ty Công ty TNHH Thương mại dịch vụ in M.N (TP.Huế) để chỉnh lý và in thành 100 cuốn sách nhưng không xin phép cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Với vi phạm này, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã xử phạt ông H.B.L số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi xuất bản phẩm nhưng không có xác nhận đăng ký xuất bản hoặc không có giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh đối với từng xuất bản phẩm theo quy định tại Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng xử phạt Công ty TNHH Thương mại dịch vụ in M.N số tiền 15 triệu đồng về hành vi in dưới 1.000 bản thành phẩm nhưng không có quyết định xuất bản hoặc không có bản thảo được duyệt đối với từng tên xuất bản phẩm.