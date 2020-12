TT-Huế: Yêu cầu Thủy điện Hương Điền đảm bảo an toàn cho hạ du sau vụ sạt lở 5.000m3 gần chân đập

Chiều 3/12, theo tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Sở Công Thương tỉnh vừa báo cáo kết quả kiểm tra an toàn đập, hồ chứa nhà máy thủy điện Hương Điền sau vụ sạt lở nghiêm trọng ở công trình thủy điện này.

Vụ sạt lở xảy ra ở hạ lưu vai trái đập thủy điện Hương Điền với khối lượng 5.000m3.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, ngày 2/12, Sở Công Thương tỉnh phối hợp với đại diện Sở NNPTNT tỉnh kiểm tra hiện trường sạt lở tại công trình thủy điện Hương Điền ở thượng nguồn sông Bồ. Sau khi kiểm tra, Sở Công Thương tỉnh đã có văn bản báo cáo kết quả kiểm tra an toàn đập, hồ chứa nhà máy thủy điện Hương Điền.

Theo báo cáo, tại thời điểm kiểm tra, nhà máy thủy điện Hương Điền đang vận hành bình thường, phát điện 3 tổ máy với công suất 81 MW. Mực nước hồ ở cao trình +57,83 m (mực nước dâng bình thường +58m), lưu lượng điều tiết qua máy phát điện 187 m3/s và qua tràn 280 m3/s, tình trạng đập, hồ chứa làm việc bình thường.

Một điểm sạt lở ở hạ lưu đập thủy điện Hương Điền.

Về sạt lở phía hạ lưu vai trái đập thủy điện Hương Điền, vị trí sạt lở cách chân đập thủy điện Hương Điền từ 60-200m. Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền, do ảnh hưởng của mưa lớn, liên tục nên phía hạ lưu vai trái đập thủy điện Hương Điền xuất hiện một số điểm sạt lở. Thời gian sạt lở xuất hiện khoảng 14h ngày 1/12/2020, vị trí điểm sạt lở cách chân đập thủy điện Hương Điền từ 60-200m. Khối lượng sạt lở ước tính khoảng 5.000m3.

Theo đánh giá về an toàn công trình của chủ đập thủy điện, bờ trái thủy điện Hương Điền phần phía hạ lưu đập có địa chất là đá phiến sét, bị phong hóa gần như hoàn toàn, một phần là đất đắp để làm đường thi công trong giai đoạn thi công, nên được để lại đợi đến khi mái ổn định hoàn toàn mới tiến hành gia cố tổng thể. Vừa qua mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày phần đất đắp bị sạt lở, kéo theo một phần đất đá phong hóa cũng bị cuốn theo, đổ xuống lòng sông.

Chủ đầu tư công trình cho hay, toàn bộ khối lượng sạt đổ xuống lòng sông với khối lượng khoảng 5.000m3, tuy nhiên với lòng sông rộng, và có hố xói được thi công theo đúng thiết kế nên không gây co hẹp, tắc nghẽn dòng chảy, do vậy không ảnh hưởng đến khả năng thoát nước khi chạy máy cũng như khi xả lũ.

Chủ đầu tư công trình cho rằng do vị trí sạt lở cách xa chân đập thủy điện Hương Điền từ 60-200m nên không gây ảnh hưởng đến chân đập, mặt khác do đáy đập được đặt hoàn toàn trên nền đá gốc nên hoàn toàn không ảnh hưởng đến an toàn công trình.

Để đảm bảo an toàn lâu dài cho công trình thủy điện Hương Điền, Sở Công Thương tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền tổ chức quan trắc, theo dõi diễn biến, đánh giá mức độ an toàn điểm sạt lở phía hạ lưu vai trái đập thủy điện Hương Điền. Công ty này cũng được yêu cầu tổ chức, khảo sát đánh giá và có phương án thiết kế, gia cố điểm sạt lở nói trên và tiến hành thi công khắc phục sớm, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du trong quá trình vận hành, khai thác.

Ngoài ra, chủ đầu tư công trình thủy điện Hương Điền được yêu cầu phải liên tục kiểm tra đánh giá tình trạng đập, các thiết bị, công trình xả lũ, cửa nhận nước… và khắc phục kịp thời các khiếm khuyết để có biện pháp và báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời đảm bảo an toàn công trình, hạn chế tối đa áp lực cho các công trình ở hạ du khi phải điều tiết lũ.

Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền cũng được yêu cầu triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực hạ du, đặc biệt là hệ thống thông tin liên lạc, quan trắc, cảnh giới tại khu vực nguy hiểm, đảm bảo kịp thời đến chính quyền, người dân khu vực chịu ảnh hưởng nhất là trong các tình huống xả lũ khẩn cấp.